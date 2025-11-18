हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBihar Election 2025: CM योगी ने जिन 31 सीटों पर किया प्रचार वहां पार्टी ने कैसा किया प्रदर्शन? नतीजों ने किया हैरान

UP News: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चु्नाव में खूब पसीना बहाया है. इसी की नतीजा है कि जिन 31 सीटों पर सीएम योगी ने प्रचार किया, उनमें से एनडीए ने 26 सीटों पर जीत दर्ज की है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 18 Nov 2025 06:38 PM (IST)
Preferred Sources
बिहार चुनाव के नतीजों में NDA ने 202 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. बिहार चुनाव के नतीजों पर गौर किया जाए तो 2020 और 2025 में सीटों के अलावा हार-जीत के मार्जिन में भी बड़ा उलटफेर हुआ है. ये उलटफेर उन 31 विधानसभा सीटों पर हुआ है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की थीं. ऐसे में कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ ने बिहार के बहाने 2025 में ही यूपी का ‘2027 वाला होमवर्क’ पूरा कर लिया है.
 
दानापुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के रामकृपाल यादव की जीत दर्ज की है, जबकि 2020 में यहां से RJD के रीतलाल यादव 15924 वोट से जीते थे, वहीं इस बार NDA की जीत हुई और हार जीत का अंतर 29,133 वोट रहा. वहीं अगिआंव सीट पर BJP ने जीत दर्ज की है, यहां पिछली बार हुए उपचुनाव में CPI के शिवप्रकाश रंजन ने 48,550 वोटों से बड़ी जीत हासिल की थी. वहीं, इस बार के चुनाव में यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली हुई, जिसका परिणाम यह रहा कि बीजेपी ने 95 वोटों से विजय हासिल की. 

योगी के प्रचार के बाद 10 गुना अंतर से जीती बीजेपी

योगी आदित्यनाथ ने बिहार की 31 विधानसभाओं में धुआंधार रैलियां की. सीएम योगी के भाषण और संबोधन में बुलडोजर एक्शन और माफियाओं को पस्त करने की बात गूंजती रही. इसी का नतीजा रहा कि परिहार विधानसभा सीट पर BJP की गायत्री देवी ने 2020 में 1569 वोटों से जीत हासिल की थी. जबकि इस बार 2025 के चुनाव में उन्होंने 15690 वोटों से जीत दर्ज की.
 
इसी तरह बक्सर विधानसभा सीट पर 2020 के चुनाव में कांग्रेस के संजय तिवारी ने 3,892 वोटों से जीत दर्ज की थी. जबकि 2025 के चुनाव में BJP के आनंद मिश्रा ने 28253 वोटों के बड़े अंतर से विजय हासिल की.  इसी तरह सिवान विधानसभा सीट पर 2020 के चुनाव में RJD के अवध बिहारी चौधरी ने 1973 वोटों से जीत हासिल की थी. इस बार सिवान सीट पर BJP प्रत्याशी मंगल पांडेय ने 9370 वोटों के अंतर से जीत हासिल की.

सीएम योगी की रैलियों ने बदला परिणाम

योगी आदित्यनाथ की रैलियों के बाद ना केवल माहौल बदला, बल्कि जनविश्वास भी बढ़ा. इस दावे को मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट का परिणाम मजबूत करता है. 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी ने 6,326 वोटों से जीत हासिल की थी. जबकि, इस बार 2025 के चुनाव में BJP के रंजन कुमार ने 32, 657 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की. 
 
इसी तरह अतरी विधानसभा सीट पर RJD के अजय यादव ने 2020 में 7931 वोटों से जीत हासिल की थी. वहीं, इस बार 2025 में HAM के प्रत्याशी रोमित कुमार ने 25,777 वोटों के बड़े अंतर से ये सीट अपने कब्जे में की है.
 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में जिन 31 विधानसभा सीटों पर रैलियां की थीं, वहां जीत के आंकड़े काफी सकारात्मक संदेश दे रहे हैं. साल 2020 के नतीजों पर नजर डालें तो इन 31 सीटों में से 20 सीटें एडीए के खाते में गईं थी, जबकि साल 2025 के नतीजों में एनडीए ने इन 31 सीटों में से 26 सीटों पर जीत दर्ज की है. 

इन सीटों पर एनडीए की हुई हार

हालांकि, बिहार में एनडीए जिन तीन सीटों पर हारा, उनमें रघुनाथपुर, गरखा और बिस्फी विधानसभा सीटें शामिल थीं. इन सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया था. रघुनाथपुर में जेडी(यू) उम्मीदवार विकास सिंह, राजद उम्मीदवार ओसामा शहाब से हार गए. गरखा में, राजद के सुरेंद्र राम ने लोजपा (राजग) उम्मीदवार सीमांत मृणाल को हराया. इसी तरह बिस्फी में बीजेपी प्रत्याशी हरिभूषण ठाकुर राजद प्रत्याशी आसिफ अहमद से हार गये.
Published at : 18 Nov 2025 06:38 PM (IST)
UP NEWS Yogi Adityanath Bihar Election 2025
