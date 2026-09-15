'ताकत के बल पर...', UCC पर अमित शाह के बयान को लेकर भड़के मुस्लिम धर्मगुरु

यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गृहमंत्री अमित शाह द्वारा मुंबई में दिए गए बयान के बाद अब एक बार फिर इसको लेकर चर्चाओं का दौर तेज़ हो चुका है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि 21 राज्यों में 2029 के पहले एनडीए शासित प्रदेश में UCC को इंट्रोड्यूस करेंगे. गृहमंत्री के इस बयान पर वाराणसी में शहर ए मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी और कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे की प्रतिक्रिया देखने को मिली है.

एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए शहर ए मुफ्ती अब्दुल बातिन ने यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि UCC को लेकर हमारे जितने भी मुस्लिम लीडर हैं उन्होंने पहले ही अपनी बात रख दी है और सबकुछ जाहिर है, कोई दबी छिपी चीज तो है नहीं. शुरू से ही लोग उसका विरोध करते चले आ रहे हैं और बात 21 राज्यों में लागू कराने की हो रही है तो और ताकत के बल पर कुछ भी लागू कराया जा सकता है.

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'ताकत के दम पर कुछ भी कर सकते हैं'

मौलाना ने कहा कि यही सब देश में चल भी रहा है. अगर यह हमारे हित में होता तो हम इसका विरोध क्यों करते? जहां तक रही बात इसको स्वीकारने की तो हमारे लीडर्स इसको लेकर क्या विचार बनाते हैं और फैसला लेते है, उसी पर हमारी सहमति होगी.

कांग्रेस ने भी किया सरकार पर हमला

यूसीसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से वाराणसी में महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग को एक साथ लेकर चलना और सब के न्याय की बात करना, हमेशा से यही कांग्रेस का संकल्प रहा है. लेकिन UCC के माध्यम से हिंदू मुसलमान को आमने-सामने करना, जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकना, यही इनका उद्देश्य है. सालों से इन्हे किसने रोका है लेकिन चुनाव के पहले इन्हे UCC याद आता है. दरअसल इनकी मंशा कुछ और है और यह जाहिर हो चुका है.

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