CM योगी के डेंटिंग पेंटिंग वाले बयान पर इकरा हसन का पलटवार, सपा सांसद ने कहा- ‘करके दिखाइए आप'
Uttar Pradesh News: बरेली हिंसा के बाद सीएम योगी के डेंटिंग पेंटिंग बयान पर समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन ने करारा पलटवार दिया है. उन्होंने बीजेपी पर समाज में भेदभाव फैलाने का आरोप लगाया.
बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर हुई हिंसा के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है. सीएम योगी ने डेंटिंग पेंटिंग वाला बयान दिया था, जिस पर विपक्ष भड़क गया. समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने इस पर अब करारा जवाब दिया है.
कैराना लोकसभा सीट से सांसद इकरा हसन ने मुख्यमंत्री को सीधे चुनौती दी. उन्होंने कहा, "एक ऐसे पद पर रहना जिसमें आपको संविधान के जरिए आपका यह दायित्व बनता है कि आप हर मजहब, हर जाति, हर लैंग्वेज और हर कल्चर का सम्मान करें. ऐसे संवैधानिक पद पर रहते हुए जो मुख्यमंत्री जी जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे. यह कर देंगे. मैं उन्हें यह कहती हूं कि करके दिखाइए आप. यह देश अंतरिक्ष में नहीं है. यह भी दुनिया का ही हिस्सा है और यहां पर ऐसा नहीं चल सकता."
सपा सांसद इकरा हसन ने यह भी कहा कि केंद्र में सरकार किस तरह अपने आप को अन्य देशों में पेश करती है, यह सब सबके सामने है. उन्होंने चेतावनी दी कि प्रदेश में भले ही कुछ किया जा सकता हो, लेकिन देश के स्तर पर ऐसा नहीं चलेगा.
समाज में भेदभाव फैलाने का आरोप
इकरा हसन ने कहा, "जो सरकार हमारी केंद्र में है, जब उन्हें दूसरे देशों में, मिडिल ईस्ट में और दूसरे देशों में जाना होता है तो किस तरीके से वह दिखावा करती है. यह भी हम सबके सामने है तो यह प्रदेश में जरूर कर सकते हैं लेकिन देश के स्तर में ऐसा कभी नहीं हो सकता. यह समाज में भेदभाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी." सपा सांसद इकरा हसन ने दो टूक कह दिया कि मुख्यमंत्री योगी जो कह रहे हैं, उसे करके दिखाइए. उन्होंने बीजेपी सरकार पर समाज में भेदभाव फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया.
क्या कहा था सीएम योगी ने?
दरअसल, यह पूरा विवाद 27 सितंबर का है. सीएम योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे. मंच से उन्होंने कहा था, "कुछ लोग हैं, जिनको शांति अच्छी नहीं लगती. कल्याण अच्छा नहीं लगता. जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है."
