कोडीन कफ सिरप मामले पर अखिलेश यादव का तंज, बोले- 'कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सब अपने...'

उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर सियासत तेज होती जा रही है. इस मुद्दे पर विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी बीजेपी सरकार को निशाने पर ले रही है. इस बीच बुधवार (10 दिसंबर) को पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है.

पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, "इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में न्याय बुलडोजर दिला रहा है, लेकिन कफ सिरप के मामले में बुलडोजर का ड्राइवर चाबी लेकर चला गया है. इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वह सभी लोग उनके सजातीय हैं. एसटीएफ में भी वही लोग हैं और कफ सिरप में शामिल भी वही लोग हैं."

अखिलेश यादव बुधवार को ग्रेटर नोएडा में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. यहां उन्होंने SIR को लेकर कहा कि यह SIR नहीं बल्कि NRC है. इसके अलावा उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग दोहराई.

कफ सिरप में कार्रवाई पर उठे सवाल

अखिलेश यादव लगातार कफ सिरप मामले में प्रदेश की बीजेपी सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने पिछले दिनों भी कहा कि इस मामले में कुछ चुनिंदा लोगों को बचाया जा रहा है. और आज तंज कसते हुए कहा कि यहां बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी क्यूंकि ड्राईवर बुलडोजर की चाभी लेकर चला गया है. यही नहीं अखिलेश यादव ने दावा किया कि सजातीय लोगों को बचाया जा रहा है इसलिए इस मामले कोई कार्रवाई नहीं होगी.

SIR के नाम पर वोट काटने का आरोप

इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि यह SIR नहीं बल्कि उसके बहाने NRC हो रही. उन्होंने कहा कि बीजेपी के विपक्षियों के जमकर वोट काटे जा रहे हैं. और 5 करोड़ से ज्यादा SIR के फॉर्म दोबारा से भरे जाएंगे.

बैलेट पेपर की मांग दोहराई

अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव की तैयारी पर कहा कि इस बार बाबा विदा होने वाले हैं. उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े देशों में बेलेट पेपर से चुनाव होते हैं.इसलिए यहां भी बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए.

बिसहाड़ा में केस वापसी का वादा

बिसहाड़ा गांव में आरोपियों से केस वापसी की बात को लेकर उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री अपने केस जो कि काफी गंभीर थे, उन्हें वापस कर सकते हैं तो यह कैस क्या है? अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो किसानों के जितने भी यहां पर मुद्दे चल रहे हैं उन सभी को जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा.



इसके अलावा फिल्म सिटी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भाजपा को फिल्म सिटी बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनकी सरकार में खुद कलाकार भरे हुए हैं. नदियों की सफाई पर बात करते हुए कहा कि यहां की गंदगी नदियों से कन्नौज जाती है और कन्नौज से गंगा में गिरती है गंगा तो अभी तक साफ़ नहीं हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश का बजट जरूर साफ हो गया.