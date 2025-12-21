हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबिहार में हिजाब विवाद के बाद अब मुरादाबाद में सरेआम बुर्का पहनी महिला को पीटा, वीडियो वायरल

बिहार में हिजाब विवाद के बाद अब मुरादाबाद में सरेआम बुर्का पहनी महिला को पीटा, वीडियो वायरल

Moradabad News: वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि सिर पर हैलमेट लगाए एक व्यक्ति एक बुरका पहनी हुई महिला के साथ बीच सड़क बेरहमी के साथ लात-घुसे बरसा रहा है. वीडियो में एक बच्ची भी नजर आ रही है.

By : उबैदुर रहमान | Updated at : 21 Dec 2025 10:55 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रविवार दोपहर सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में एक बुरखा पहने महिला को एक हेलमेट पहने शख्स बेरहमी से खुलेआम पीट रहा है. सरेराह महिला के साथ इस तरह की हरकत पर किसी राहगीर ने यह वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. महिला के साथ एक बच्ची भी है जो बेहद डरी हुई है. फ़िलहाल पुलिस ने इस मामले का भी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है, जबकि न ही इस मामले की कोई वजह पता चल सकी है.

शहर के सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब तेजी से वायरल है, जिसमें लोग नीतीश कुमार के बुर्का हटाने पर सवाल पूछने वालों से इस घटना पर चुप्पी पर भी सवाल पूछ रहे हैं. हैरानी इस बात की है कि सिविल लाइन्स जैसे सुरक्षित इलाके में एक शख्स महिला को पीटता और पुलिस को कानों कान खबर भी नहीं. बड़ा सवाल खड़ा कर रही है.

क्या है वीडियो में ?

वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि सिर पर हैलमेट लगाए एक व्यक्ति एक बुरका पहनी हुई महिला के साथ बीच सड़क बेरहमी के साथ लात-घुसे बरसा रहा है. पास ही एक बच्ची भी वीडियो में नजर आ रही है जो डरी हुई है और बचने के लिए इधर उधर भाग रही है.

वायरल वीडियो के एक हिस्से में कुछ राहगीर भी हैं जो पिटती हुई महिला को छुड़ाने की कोशिश कर रहे है. सूत्रों की माने तो मार खाने वाली महिला का पति ही गुस्से में उसे बीच सड़क पिटाई कर रहा था. इस घटना को किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद करके अब वायरल कर दिया है.

दरअसल पिछले कई दिनों से एक महिला डॉक्टर का मुंह से पर्दा खिंचने के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्षी दल निशाने पर ले रहे हैं. वहीं अब बीजेपी शासित यूपी में भी ऐसा ही मामला तूल पकड़ता दिख रहा है.

Published at : 21 Dec 2025 10:51 PM (IST)
Tags :
Moradabad News UP NEWS VIRAL VIDEO
और पढ़ें
