एक्सप्लोरर
मुरादाबाद में टायर फटने के बाद अनियंत्रित हुई ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 घायल
UP News: मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र के करनपुर रोड पर टायर फटने से ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. इस दुर्घटना में महिला सहित लोगों की मौत हो गई, वहीं तीन घायल हुए हैं.
उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में ट्रैक्टर-ट्रॉली का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया, ट्रॉली अनियंत्रित होकर ई रिक्शा पर पलट गई. इस हादसे में महिला सहित दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं. वहीं घायलों राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है. आपको बता दें कि यह हादसा थाना डिलारी क्षेत्र के करनपुर रोड पर हुआ है.
ये भी पढ़ें: हरिद्वार पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू , पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुईं शामिल
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
टेलीविजन
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
क्रिकेट
LIVE: नवी मुंबई में शुरू हो गई तेज बारिश, पहले से थी खराब आउटफील्ड; अब समय पर नहीं शुरू होगा फाइनल
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
CM धामी ने इगास पर्व पर रुद्रप्रयाग में आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिया भरोसा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
8 Photos
नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
Advertisement
Petrol Price Today₹ / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ / litre
New Delhi
Source: IOCL