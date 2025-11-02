मुरादाबाद में टायर फटने के बाद अनियंत्रित हुई ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 घायल

उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में ट्रैक्टर-ट्रॉली का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया, ट्रॉली अनियंत्रित होकर ई रिक्शा पर पलट गई. इस हादसे में महिला सहित दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं. वहीं घायलों राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है. आपको बता दें कि यह हादसा थाना डिलारी क्षेत्र के करनपुर रोड पर हुआ है.

ये भी पढ़ें: हरिद्वार पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू , पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुईं शामिल