मुरादाबाद में फिल्मी स्टाइल में ATM उड़ा ले गए बदमाश, 7 लाख लेकर फरार

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सोमवार रात अज्ञात बदमाश कैश से भरे पंजाब नेशनल बैंक के एक एटीएम मशीन को फ़िल्मी अंदाज़ में उखाड़ कर अपने साथ ले गए. बताया जा रहा है कि जिस वक़्त बदमाशों ने एटीएम लूट की उस समय एटीएम मशीन में लगभग 07 लाख रूपये भरे हुए थे. वारदात को अंजाम देने से पहले बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे कर उसे धुंधला कर दिया था ताकि पहचान न हो सके, सुबह होने पर पुलिस को घटना की जानकरी हुए जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है.

अब पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि बदमाशों का सुराग मिल सके. यह घटना मुरादाबाद के सिविल लाईन थाना इलाके में फव्वारा चौक के पास हुई.

क्या है पूरा मामला ?

मुरादाबाद में सिविल लाइन क्षेत्र में लोकोशेड कंटेनर डिपो के पास पंजाब नेशनल बैंक की आईसीडी ब्रांच स्थित है. इसका एक एटीएम बाहर की ओर सड़क पर लगा है. मंगलवार सुबह 10 बजे जब बैंक कर्मी पहुंचे तो देखा एटीएम रूम से मशीन गायब है. इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई. सीओ क्राइम वरुण कुमार और एसएचओ सिविल लाइंस मनीष सक्सेना सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गए. फॉरेंसिक विभाग की फील्ड यूनिट मौके पर बुलाकर जांच पड़ताल कर साक्ष्य संकलन कराया गया.

सोमवार को आठ लाख रुपए डाले गए थे

बैंक अधिकारियों ने पुलिस को बताया कि सोमवार को एटीएम में आठ लाख की नकदी डाली गई थी, जिसमें से करीब एक लाख रुपये ग्राहकों ने निकाल लिया. गायब हुए एटीएम में करीब सात लाख रुपए की नकदी थी. बदमाश पूरा एटीएम मशीन ही उखाड़ कर ले गए. पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र में बदमाश एटीएम मशीन को फेंक कर भाग गए हैं. माना जा रहा है कि बदमाश दिल्ली राजस्थान या हरियाणा के हो सकते हैं क्योंकि उनको उसी ओर भागते हुए देखा गया.

गलशहीद में भी की थी कोशिश

बैंक और पुलिस अधिकारियों में इस घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है.अधिकारियों के अनुसार इससे पहले बदमाशों ने गलशहीद इलाके में भी एक एटीएम मशीन तोड़ने की कोशिश की थी. इसके बाद उन्होंने लोको सेड पुल के पास स्थित एटीएम को निशाना बनाया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बदमाश एटीएम को उखाड़कर वाहन में लादकर ले गए. इस संबंध में एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने कहा कि पुलिस टीमें लगा दी गई है. सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सर्विलांस की मदद से आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.