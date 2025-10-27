हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुरादाबाद में तीन मंजिला रेस्टोरेंट में भीषण आग, हादसे में एक महिला की मौत और 10 लोग झुलसे

मुरादाबाद में तीन मंजिला रेस्टोरेंट में भीषण आग, हादसे में एक महिला की मौत और 10 लोग झुलसे

Moradabad News: स्थानीय चश्मदीदों के मुताबिक आग और धुएं ने भयंकर रूप ले लिया था और सीढ़ियों पर धुआं भरने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. इसके बाद लोगों ने आनन-फानन में रेस्टोरेंट की खिड़कियां तोड़ दीं.

By : उबैदुर रहमान | Updated at : 27 Oct 2025 11:54 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में रविवार रात तीन मंजिला रेस्टोरेंट में अचानक भयंकर आग जाने से एक महिला की जलकर मौत हो गयी और लगभग 10 लोग झुलस गए. आग की लपटों के बीच फंसे दर्जन भर लोगों को पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोगों ने स्थानीय लोगों की मदद से बचाया. कुछ लोगो ने बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान बचाई.

रेस्टोरेंट में रखे 5 गैस सिलेंडर फट गए जिस से आग ने भयंकर रूप ले लिया और पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो गईं. हादसे में रेस्टोरेंट मालिक की मां माया श्रीवास्तव की मौत हो गई. रेस्टोरेंट के संचालक ने आग लगने का कारण पास में हो रही शादी समारोह में छोड़ी जा रही आतिशबाजी को बताया है. पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है. 

रेस्टोरेंट की खिडकियां तोड़ीं गयीं

स्थानीय चश्मदीदों के मुताबिक आग और धुएं ने भयंकर रूप ले लिया था और सीढ़ियों पर धुआं भरने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. इसके बाद लोगों ने आनन-फानन में रेस्टोरेंट की खिड़कियां तोड़ दीं. एक व्यक्ति पहली मंजिल से कूद गया. इसी दौरान फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. बाकियों को सीढ़ियों के सहारे रेस्क्यू किया गया. सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद 2 घंटे में आग पर काबू पाया. इसके बाद झुलसे लोगों को अस्पताल भेजा गया.

आतिशबाजी से भड़की आग

पुलिस का कहना है कि रेस्टोरेंट के बगल में शादी हो रही थी. रात करीब 10 बजे शादी के दौरान आतिशबाजी हो रही थी, तभी एक पटाखा रेस्टोरेंट में जा गिरा. इससे रेस्टोरेंट में आग लग गई. रेस्टोरेंट मालिक का नाम प्रदीप श्रीवास्तव है. उनकी प्रेम वंडर लैंड पुल के पास तीन मंजिला बिल्डिंग है. दो मंजिलों पर वे 'परी' नाम से रेस्टोरेंट चलाते हैं, जबकि बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर उनका परिवार रहता है.

रेस्टोरेंट के एक कर्मचारी ने बताया कि रविवार रात करीब 10 बजे रेस्टोरेंट में हम लोग खाना बना रहे थे. तीसरी मंजिल पर रेस्टोरेंट मालिक का परिवार था. पास में एक शादी चल रही थी और आतिशबाजी हो रही थी, तभी एक पटाखा रेस्टोरेंट में आकर गिरा. जब तक हम लोग कुछ समझ पाते, रेस्टोरेंट में आग लग गई. इसके बाद सिलेंडर फटने लगे. कुछ ही मिनट में आग पूरे रेस्टोरेंट में फैल गई. हमने सीढ़ियों से भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों पर धुआं भर गया. हम लोगों का दम घुटने लगा. इसके बाद हमने खिड़कियां तोड़ीं और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. थोड़ी देर बाद पुलिस और दमकलकर्मी पहुंचे और हम लोगों को बाहर निकाला.

10 लोग झुलस गए

मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है. 10 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे में रेस्टोरेंट मालिक की मां माया श्रीवास्तव (56) की मौत हो गई. आग के कारणों और नुकसान की जांच की जा रही है.

Published at : 27 Oct 2025 11:54 AM (IST)
Moradabad News UP NEWS FIRE NEWS
