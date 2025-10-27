लखनऊ के रेलवे अस्पताल में लगी आग, धुआं भरने से मची अफरा-तफरी, 22 मरीजों को बचाया गया

लखनऊ के आलमबाग में स्थित रेलवे अस्पताल सोमवार सुबह अचानक आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. समय रहते 22 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. देखते ही देखते अस्पताल परिसर में धुआं भरने लगा. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.



ये घटना सोमवार सुबह साढ़े पांच बजे की बताई जा रही है, जब शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक रेलवे अस्पताल में आग लग गई. देखते-देखते आग का धुआं चारों तरफ भरने लगा. जिसके बाद तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई.

22 मरीजों को फायर ब्रिगेड टीम ने बाहर निकाला

अस्पताल स्टफ ने फायर ब्रिगेड टीम की मदद से तेजी से मरीजों को बाहर निकाला और दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया. इन मरीजों में इमरजेंसी में भर्ती मरीज भी शामिल थे.

मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया. आग को बुझाने में करीब एक घंटे का समय लगा. गनीमत ये रही कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ, जो मरीज भर्ती थे उन्हें भी बाहर निकाल लिया गया और दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया.

शॉर्ट सर्किट की वजह से अस्पताल में लगी आग

आग कैसे और क्यों लगी इसे लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है लेकिन प्रथम दृष्टया आग की वजह से शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. ये आग अस्पताल के सीसीटीवी रूम में लगी थी. जिसके बाद धुआं अस्पताल के दूसरे वार्डों में घुसने लगा, जिससे मरीजों को साँस लेने में परेशानी होने लगी.

अस्पताल में धुआं भरते देख मरीजों के तीमारदार भी बचने के लिए इधर-उधर भागते हुए नजर आए. फ़िलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, हालात नियंत्रण में बने हुए हैं, आग क्यों लगी, इसके सही कारणों की जांच की जा रही है.

