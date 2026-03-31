ऑडियंस ने देखी 'रामायण' की पहली झलक, रणबीर कपूर बोले- 'भगवान राम आज...'

नितेश तिवारी निर्देशित और रणबीर कपूर स्टारर ‘रामायण पार्ट 1’ का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. वहीं मेकर्स हनुमान जंयती के मौके पर 2 अप्रैल को इस अपकमिंग फिल्म से भगवान 'रमा' की पहली झलक लॉन्च करने वाले हैं. उससे पहले, रणबीर कपूर, डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने लॉस एंजिल्स में एक आईमैक्स स्क्रीनिंग की और चुनिंदा दर्शकों के सामने अपनी फ़िल्म के पहले विज़ुअल्स दिखाए. इस इवेंट में, तीनों ने एक Q&A सेशन भी किया, जिसमें उन्होंने अपनी आने वाली फ़िल्म, अपने किरदारों और अन्य चीज़ों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब दिए.

इस इवेंट का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रणबीर कपूर सेंटर स्टेज पर आकर भगवान राम के अपने किरदार के बारे में अपनी राय बताते हुए नजर आ रहे हैं. लॉन्च के दौरान बोलते हुए, रणबीर कपूर ने भगवान राम को न केवल एक पौराणिक किरदार, न केवल 'अंतरात्मा के रक्षक' के रूप में बताया, बल्कि पश्चिमी दर्शकों को 'मर्यादा पुरुषोत्तम' शब्द से भी परिचित कराया, जिसका अर्थ है आदर्श पुरुष.

भगवान राम का किरदार निभाने पर रणबीर कपूर क्या बोले?

इवेंट में रणबीर कपूर ने कहा, "राम सदियों से और उसके भी बहुत बाद तक, दुनिया भर के अरबों लोगों की अंतरात्मा के रक्षक रहे हैं. वे हमें मुश्किलों के समय मानवीय भावना के बारे में ज्ञान देते हैं. वे करुणा, साहस, धर्मपरायणता और क्षमा के प्रतीक हैं. उन्हें 'मर्यादा पुरुषोत्तम' कहा जाता है, जिसका अर्थ है एक आदर्श पुरुष."

Superstar Ranbir Kapoor talking about Prabhu Shree Rama in Los Angeles, Usa during Ramayana Glimpse Screening Event pic.twitter.com/jHmKlHJ9jq — The Ramayana 🏹 (@RamayanaSaga) March 30, 2026

नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित यह फ़िल्म, भारी भरकम बजट में बनी है. खबरों के मुताबिक, लॉस एंजिल्स में होने वाला यह इवेंट टीम की बड़ी इंटरनेशनल रिलीज़ स्ट्रेटेजी का हिस्सा है. टीम इस फिल्म की पहली झलक दिखाने के लिए यूएस गई है. इससे पहले, यूएस में एक टेस्ट ऑडियंस के लिए फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई थी.

'रामायण' की पहली झलक का रनटाइम सामने आया

रिपोर्ट्स के अनुसार, 'RAMA' नाम की इस पहली झलक को 2 मिनट 38 सेकंड के रनटाइम के साथ सर्टिफाइड किया गया है. प्रोड्यूसर मल्होत्रा ​​के मुताबिक, यह पहली झलक भारत में 2 अप्रैल को हनुमान जयंती के शुभ मौके पर रिलीज़ होगी.

'रामायण' की कास्ट और रिलीज़ डेट

इस महाकाव्य में कई बड़े स्टार्स नज़र आएंगे, जिनमें साई पल्लवी माता सीता के रोल में, यश रावण के रोल में, सनी देओल हनुमान के रोल में और रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में दिखेंगे. दो पार्ट्स में बनी ये एपिक फिल्म 'रामायण' दुनिया भर में आईमैक्स में रिलीज़ होगी; इसका पहला पार्ट दिवाली 2026 में और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज़ होगा.