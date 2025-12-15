मुरादाबाद में तेज रफ्तार THAR ने बरपाया कहर, 5 साल की बच्ची को रौंदा, मौके पर मौत

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 5 साल की बच्ची को एक तेज रफ्तार थार गाड़ी के चालक ने रौंद दिया. बच्ची का सिर, थार के पहिए के नीचे आ गया. इस वजह से मौके पर ही बच्ची की मौत हो गई. बच्ची की चीख सुनकर परिवार के लोग दौड़े पहुंचे. वहीं दौड़कर लोगों ने गाड़ी को रोक लिया.

गुस्साए लोगों ने ईंट-पत्थर मारकर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए. कार में तीन युवक बैठे थे. तीनों को बाहर निकाला और उनकी जमकर पिटाई कर दी. सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई. भीड़ के बीच से तीनों को बाहर निकाला. उन्हें हिरासत में लेकर थाने ले गई. घटना कांठ थाना इलाके के घोसीपुरा की है.

घटना पर बच्ची के पिता ने क्या बताया?

चश्मदीदों और परिजनों के मुताबिक बच्ची घर के बाहर गली में खड़ी थी जब उसके साथ हादसा हुआ. बच्ची के पिता विवेक कुमार सैनी ने बताया कि वह घोसीपुरा का रहने वाला है. प्राइवेट जॉब करता है. उसकी बेटी मिष्टी, केजी में पढ़ती थी. रविवार (14 दिसंबर) की शाम करीब 5 बजे बेटी मिष्टी घर के बगल में गली में खड़ी थी. गली का रास्ता काफी सकरा है.

अचानक एक तेज रफ्तार थार उस रास्ते से आई और मेरी बेटी को रौंदते हुए आगे बढ़ गई. कार का पहिया उसके सिर से होते हुए नीचे उतर गया. बेटी के रोने की आवाज सुनकर पत्नी और घर के बाकी लोग पहुंचे. बच्ची को लेकर फौरन प्राइवेट अस्पताल पहुंचे. वहां डॉक्टरों ने मौत हो चुकी है.

कार चालक ने स्पीड से दौड़ाई थार

बच्ची की मौत की जानकारी होते ही कार ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी और तेजी से भागने लगा. लोग पकड़ो-पकड़ो, चिल्लाने लगे. कुछ लोग कार के आगे खड़े हो गए. उन्होंने कार पर पथराव करना शुरू कर दिया. इससे गाड़ी चला रहा व्यक्ति संतुलन खो बैठा. उसने एक दीवार पर टक्कर मार दी. भीड़ ने दौड़कर पकड़ लिया. गाड़ी का दरवाजा खोलकर उन्हें बाहर निकालकर उसकी जमकर पिटाई की. खुद को पीटते देख कार सवार युवक हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा.

उन्होंने कहा कि उनसे गलती हो गई है. उन्होंने जान बूझकर बच्ची को टक्कर नहीं मारी है. उन्हें माफ कर दिया जाए. लेकिन भीड़ ने उनकी एक न सुनी. इसी दौरान किसी ने फोन करके पुलिस को हंगामे की सूचना दे दी. थोड़ी देर में पुलिस पहुंच गई. पुलिस को देख भीड़ और ज्यादा आक्रोशित हो गई. पुलिस उन्हें छोड़ने के लिए कह रही थी लेकिन लोग उन्हें नहीं छोड़ रहे थे.

पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

इसको लेकर लोगों की पुलिस ने नोकझोंक भी हुई. पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया. उसके बाद भीड़ शांत हुई. तब जाकर पुलिस तीनों आरोपियों को बाहर निकाल पाई. पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने ले गई. बच्ची के पिता विवेक कुमार सैनी के अनुसार जिस कार से मिष्टी की मौत हुई है. उस गाड़ी पर नगर अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी लिखा हुआ था.

घटना के समय कार में तीन युवक बैठे थे. कांठ का रहने वाला अब्दुल्ला गाड़ी चला रहा था. जबकि बाबू और आदम दोनों पीछे बैठे थे. तीनों के खिलाफ तहरीर दी है. अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो प्रदर्शन करेंगे.

घटना पर क्या बोले एसपी?

मुरादाबाद के एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश ने बताया कि रविवार (14 दिसंबर) शाम को एक सूचना प्राप्त हुई. जिसमें बताया गया कि थार से एक बच्ची की मौत हो गई है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. छानबीन के बाद बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया.

परिजन की तहरीर पर तीन नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. क्या आरोपी किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं? इस सवाल पर एसपी ग्रामीण ने कहा कि अभी इसकी जांच कराई जा रही है.