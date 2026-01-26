पीतल नगरी मुरादाबाद में सोमवार (26 जनवरी) को 77वां गणतंत्र दिवस पूरे गौरव और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. स्थानीय पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में उत्तर प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और मुरादाबाद के जांबाज पुलिसकर्मियों व शिल्पकारों को सम्मानित किया.

समारोह की शुरुआत भव्य मार्च पास्ट के साथ हुई, जिसका नेतृत्व पुलिस के अनुशासित जवानों ने किया. इस दौरान पुलिस लाइन का कोना-कोना देशभक्ति के माहौल में डूबा नजर आया. कार्यक्रम में पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) मुनिराज जी, एसएसपी सतपाल अंतिल, एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह और एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह सहित जिले के तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.

शिल्पकार चिरंजीलाल यादव और पुलिसकर्मी हुए सम्मानित

गणतंत्र दिवस का यह अवसर मुरादाबाद के हस्तशिल्प जगत के लिए भी खास रहा. मंत्री जेपीएस राठौर ने पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित वरिष्ठ शिल्पकार चिरंजीलाल यादव को विशेष रूप से सम्मानित किया. इसके अलावा, 60 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट सेवा पदक से नवाजा गया. उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर उनके मनोबल को बढ़ाया गया. सभी उपस्थित लोगों को संविधान की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने की शपथ दिलाई गई.

यूपी अब 'बीमारू' नहीं, देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था: जेपीएस राठौर

मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री जेपीएस राठौर ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब 'बीमारू' राज्य की श्रेणी से बाहर निकलकर देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. आज हमारी बहू-बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं और कानून का राज स्थापित है."

शंकराचार्य के मुद्दे पर दिया नसीहत भरा बयान

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अनशन और हालिया सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि हमारे देश में संतों का बहुत सम्मान है, लेकिन संतों का स्वभाव भी संयमित होना चाहिए. उन्होंने आग्रह किया कि कानून सबके लिए बराबर है और किसी को भी व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए. उन्होंने विनती की कि सभी को प्रदेश की तरक्की और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए.