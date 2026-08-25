मुरादाबाद में तेंदुए का हमला, महिला की मौत; गांव में दहशत

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तेंदुए के हमले में आज फिर एक महिला की मौत हो गयी. ताजा मामला उस समय सामने आया जब ठाकुरद्वारा थाना इलाके में 50 वर्षीय मिथलेश अपने पति के साथ खेत पर काम करने गई थीं. तभी तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई.

वन विभाग अब तक 10 तेंदुओं को पकड़ चुका है. अब तक तेंदुए के हमले में तीन महिलाओं की जान जा चुकी है, जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. इलाके में तेंदुओं की दहशत बरकरार है. ग्रामीण अब अकेले बाहर निकलने से डर रहे हैं.

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ग्रामीणों में आक्रोश

घटना के बाद परिवार और गांव वालों में गुस्सा है. ग्रामीण वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और उनका कहना है कि लगातार हो रहे हमलों के बावजूद लोगों को तेंदुओं के आतंक से निजात नहीं मिल पा रही है. मृतक महिला के परिवार के लोगों ने भी वन विभाग की कार्यवाई पर सवाल उठाए.

ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में इससे पहले भी तेंदुए के हमले में दो महिलाओं की मौत हो चुकी है. लगातार हो रहे हमलों के बाद लोगों में डर का माहौल है और ग्रामीणों से खेतों पर जाने या चारा लेने के लिए बाहर निकलते समय बेहद सतर्क रहने की अपील की जा रही हैं. मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद है. गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश भी दिखाई दे रहा है.

अब तक 10 तेंदुए पकड़े जा चुके

वन विभाग की ओर से तेंदुओं को पकड़ने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. क्षेत्र में अब तक 10 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं, वन विभाग तेंदुओं की निगरानी और उन्हें पकड़ने के लिए ट्रैंकुलाइजर गन, करीब 19 पिंजरे, कैमरे और ड्रोन समेत कई संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है. इसके बावजूद सवाल यही है कि आखिर मुरादाबाद के ग्रामीणों को तेंदुओं के इस लगातार जारी आतंक से कब राहत मिलेगी. फिलहाल वन विभाग का अभियान जारी है और प्रशासन की टीमें भी गांव में हालात पर नजर बनाए हुए हैं.

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