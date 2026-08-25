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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुरादाबाद में तेंदुए का हमला, महिला की मौत; गांव में दहशत

मुरादाबाद में तेंदुए का हमला, महिला की मौत; गांव में दहशत

वन विभाग अब तक 10 तेंदुओं को पकड़ चुका है. अब तक तेंदुए के हमले में तीन महिलाओं की जान जा चुकी है, जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. इलाके में तेंदुओं की दहशत बरकरार है

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 25 Aug 2026 05:16 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तेंदुए के हमले में आज फिर एक महिला की मौत हो गयी. ताजा मामला उस समय सामने आया जब ठाकुरद्वारा थाना इलाके में  50 वर्षीय मिथलेश अपने पति के साथ खेत पर काम करने गई थीं. तभी तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. 

वन विभाग अब तक 10 तेंदुओं को पकड़ चुका है. अब तक तेंदुए के हमले में तीन महिलाओं की जान जा चुकी है, जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. इलाके में तेंदुओं की दहशत बरकरार है. ग्रामीण अब अकेले बाहर निकलने से डर रहे हैं.

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ग्रामीणों में आक्रोश 

घटना के बाद परिवार और गांव वालों में गुस्सा है. ग्रामीण वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और उनका कहना है कि लगातार हो रहे हमलों के बावजूद लोगों को तेंदुओं के आतंक से निजात नहीं मिल पा रही है. मृतक महिला के परिवार के लोगों ने भी वन विभाग की कार्यवाई पर सवाल उठाए. 

ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में इससे पहले भी तेंदुए के हमले में दो महिलाओं की मौत हो चुकी है. लगातार हो रहे हमलों के बाद लोगों में डर का माहौल है और ग्रामीणों से खेतों पर जाने या चारा लेने के लिए बाहर निकलते समय बेहद सतर्क रहने की अपील की जा रही हैं. मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद है. गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश भी दिखाई दे रहा है.

अब तक 10 तेंदुए पकड़े जा चुके 

वन विभाग की ओर से तेंदुओं को पकड़ने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. क्षेत्र में अब तक 10 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं, वन विभाग तेंदुओं की निगरानी और उन्हें पकड़ने के लिए ट्रैंकुलाइजर गन, करीब 19 पिंजरे, कैमरे और ड्रोन समेत कई संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है. इसके बावजूद सवाल यही है कि आखिर मुरादाबाद के ग्रामीणों को तेंदुओं के इस लगातार जारी आतंक से कब राहत मिलेगी. फिलहाल वन विभाग का अभियान जारी है और प्रशासन की टीमें भी गांव में हालात पर नजर बनाए हुए हैं.

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 25 Aug 2026 05:14 PM (IST)
Tags :
Moradabad News UP NEWS
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