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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा अस्पताल में वसूली का आरोप, डिलीवरी के नाम पर मांगे 5000

महोबा अस्पताल में वसूली का आरोप, डिलीवरी के नाम पर मांगे 5000

डिलीवरी के नाम पर 1100 से लेकर 5000 रुपये तक की अवैध वसूली और चाय-नाश्ते के नाम पर अलग से पैसे ऐंठने के गंभीर आरोप लगे हैं. पैसे न देने पर मरीजों को सीधे रेफर करने की धमकी दी जाती थी.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 25 Aug 2026 04:51 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद के जिला महिला अस्पताल में महिला मरीजों से इलाज के नाम पर धन वसूली का मामला तब समाने आया जब राज्य महिला आयोग की सदस्य अनुपमा सिंह लोधी के औचक निरीक्षण के दौरान मरीजों और तीमारदारों का गुस्सा फूट पड़ा.

डिलीवरी के नाम पर 1100 से लेकर 5000 रुपये तक की अवैध वसूली और चाय-नाश्ते के नाम पर अलग से पैसे ऐंठने के गंभीर आरोप लगे हैं. पैसे न देने पर मरीजों को सीधे रेफर करने की धमकी दी जाती थी. इस खुली लूट से स्तब्ध महिला आयोग की सदस्य ने सीएमएस को कड़ी हिदायत देते हुए दोषी स्टाफ पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

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मुफ्त इलाज के नाम पर मरीजों का दोहन 

सरकारी दावों और योजनाओं को ठेंगा दिखाता महोबा का जिला महिला अस्पताल इन दिनों भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है. जहां गरीबों को मुफ्त इलाज की जगह सिर्फ आर्थिक दोहन मिल रहा है. इसका सच तब सामने आया जब राज्य महिला आयोग की सदस्य अनुपमा सिंह लोधी अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंचीं. निरीक्षण के दौरान तीमारदारों ने अपना दर्द बयां करते हुए अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ नर्सों का सारा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया. 

सालट गांव के अरविंद ने बताया कि उनकी पत्नी की डिलीवरी के लिए 4000 रुपये मांगे गए और पैसे न देने पर झांसी रेफर करने का डर दिखाया गया. मजबूरन पैसे देने के बाद ही इलाज शुरू हुआ. वहीं, कुआं गांव के राघवेंद्र का दर्द भी कम नहीं था, चरखारी से गंभीर हालत में रेफर होकर आई उनकी पत्नी का इलाज करने के बजाय उनसे 5000 रुपये की मांग की गई, और तो और चाय-नाश्ते के नाम पर 500 रुपये अलग से ऐंठ लिए गए.

पार्वती के परिजनों से की गयी वसूली 

इसी तरह पार्वती नाम की महिला की तीमारदार सुमन ने खुलासा किया कि नॉर्मल डिलीवरी के नाम पर भी रात में तैनात स्टाफ नर्सों ने 1100 रुपये वसूले. तीमारदारों का कहना है कि रात के वक्त मरीज की जान बचाने के लिए वे मजबूरी में पैसे देने को विवश हैं, क्योंकि पैसे न देने पर सीधा 'रेफर' का पर्चा थमा दिया जाता है.

महिला आयोग की सदस्य ने दिए कार्रवाई के निर्देश 

अस्पताल में फैली इस खुली धांधली, दुर्व्यवहार और बदहाल सफाई व्यवस्था को देखकर महिला आयोग की सदस्य अनुपमा सिंह लोधी भी दंग रह गईं. मौके पर मौजूद सीएमएस डॉक्टर रमाकांत चौरिहा सफाई देते नजर आए, लेकिन आयोग की सदस्य ने इसे बेहद गंभीर मामला माना. उन्होंने स्पष्ट किया कि एक नहीं बल्कि दर्जनों मरीजों की शिकायतें बिल्कुल सही हैं. 

अनुपमा सिंह लोधी ने सीएमएस को सख्त हिदायत देते हुए अवैध वसूली करने वाले स्टाफ पर कड़ी कार्रवाई करने, सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने और शासन को अतिरिक्त बेड व कर्मचारियों के लिए पत्र लिखने के निर्देश दिए हैं.

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Published at : 25 Aug 2026 04:51 PM (IST)
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