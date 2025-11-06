ईरान की दुल्हन ने सास पर लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप, आपत्तिजनक वीडियो बनाने का दर्ज कराया केस
Moradabad News: फाएजे ने आरोप लगाया कि उसकी सास ने घर के अंदर चोरी-छिपे उसकी निजी और आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाकर प्रसारित कर दिया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ.
मुरादाबाद में ईरानी दुल्हन ने अपने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं. महिला ने पति के साथ महिला थाने में अपनी सास, 3 ननद और नंदोई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई हैं.
ये घटना मुरादाबाद के सिविल लाईन थाना क्षेत्र के इंद्रा कालोनी की है, जहां रहने वाले ईरानी दुल्हन फ़ाएजे अर्वान्दी ने अपनी सास कुंता देवी, उनकी तीन बेटियों सोनी, रेनू दिवाकर, अलका दिवाकर और तीनों दामाद उमाशंकर आशीष, जितेंद्र कुमार और जुगल किशोर के खिलाफ महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है.
ईरानी महिला दर्ज कराया दहेज उत्पीड़न के केस
महिला ने कहा कि ननदों के उकसावे में आकर सास ने उसके साथ लगातार झगड़े किए मानसिक उत्पीड़न किया गया. पति के साथ महिला थाने पहुंची पीड़ित फ़ाएजे अर्वान्दी ने अपनी शिकायत पर इन सभी आरोपियों से जान को भी खतरा बताया.
फाएजे ने आरोप लगाया कि उसकी सास ने घर के अंदर चोरी-छिपे उसकी निजी और आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाकर प्रसारित कर दिया, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुक़सान हुआ. महिला ने आरोप लगाया कि सास के पास उसके पति का एक फ़ोन है जिसमें उनकी निजी तस्वीरें और वीडियो हैं.
सास पर ब्लैकमेल करने का आरोप
इस फोन को छुपाकर ये सभी उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं. महिला ने इन सभी से अपनी जान को खतरा बताया और पुलिस से पति का फ़ोन बरामद करने और मामले में गंभीरता से कार्रवाई की माँग की है. पीड़िता ने अपनी और पति को सुरक्षा दिए जाने की भी गुहार लगाई.
बता दें कि मुरादाबाद के रहने वाले यूट्यूबर पंकज दिवाकर ने साल 2024 ईरानी महिला से शादी की थी, दोनों मुरादाबाद ईरानी कैफे चलते हैं. फ़ाएजे अर्वान्दी ईरान में सरकार टीचर है. फ़ाएजे और उसका पति ईरान जाने की तैयारी में है.
पुलिस ने इस मामले में दहेज उत्पीड़न, आपत्तिजनक तस्वीरों का प्रसारण, निजी फोटो/वीडियो द्वारा ब्लैकमेल, मानसिक प्रताड़ना एवं धमकी देने की शिकायत दर्ज कर ली है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही हैं, जिसके बाद पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई करने में जुट गई है.
