'न तीन में न ही तेरह में...लट्ठ भांज रहे हैं', केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
UP News: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बिहार चुनाव लेकर निशाना साधा और कहा कि उनकी पार्टी बिहार में न तीन में है और न तेरह में, फिर भी सपा अध्यक्ष यहां घूम रहे हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है फिर भी वो बिना वजह ही यहां चुनाव प्रचार करते घूम रहे हैं.
केशव प्रसाद मौर्य ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर सपा अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए पोस्ट किया, उन्होंने कहा- 'बिहार के चुनावी पर्व में सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव नाहक ही अपना लट्ठ भांज रहे हैं. हकीकत यह है कि इस चुनाव में उनकी सपा न तीन में है और न ही तेरह में और उनकी पार्टी के लिए दूर तक सूखा ही सूखा है.'
बिहार के चुनावी पर्व में सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव नाहक ही अपना लट्ठ भांज रहे हैं। हकीकत यह है कि इस चुनाव में उनकी सपा न तीन में है और न ही तेरह में, और उनकी पार्टी के लिए दूर तक सूखा ही सूखा है।— Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) November 6, 2025
पटना एयरपोर्ट पर साथ दिखे अखिलेश यादव और केशव मौर्य
दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सियासी जुबानी जंग कोई नई नहीं है. ज़्यादातर मुद्दों पर दोनों नेता अक्सर एक दूसरे पर सियासी वार-पलटवार करते हुए दिखाई देते हैं. हालांकि इन सियासी हमलों के बीच मंगलवार को पटना एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं की दिलचस्प तस्वीर भी देखने को मिली थी.
मंगलवार को सपा अध्यक्ष और केशव प्रसाद मौर्य दोनों एकसाथ पटना एयरपोर्ट पर नज़र आए. इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए दिखाई दिए, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं. इन तस्वीरों को लेकर लोगों में कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली. ये मुलाक़ात सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं.
केशव मौर्य ने की बिहार चुनाव को लेकर अपील
इससे पहले केशव मौर्य ने बिहार की जनता से पहले चरण के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की, उन्होंने कहा कि 'विकसित और आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण के लिए- पहले मतदान, फिर जलपान!
मजबूत लोकतंत्र और सशक्त बिहार के निर्माण के लिए आवश्यक है कि आप सभी अपने अपने मताधिकार का सदुपयोग करे। आइए, एकजुट होकर फिर से एनडीए समर्थित सुशासन की सरकार बनाएं और बिहार के विकास की रफ्तार को और गति दें'
