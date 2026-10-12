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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडस्कूल में पानी देखकर डरने लगा छात्र, अस्पताल में हुई मौत; जानें वजह

स्कूल में पानी देखकर डरने लगा छात्र, अस्पताल में हुई मौत; जानें वजह

मुरादाबाद में कक्षा सात के छात्र की रेबीज से मौत हो गई. उसे दो महीने पहले ही कुत्ते का नाखून लगा था, लेकिन उसने एंटी रेबीज नहीं लगवाया था. जिसके बाद शनिवार को उसकी हालत बिगड़ गयी.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 12 Oct 2026 04:40 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बिलारी क्षेत्र के सतारन गांव निवासी परिषदीय स्कूल के कक्षा सात के छात्र अतुल की मोहल्ले में घूमने वाले कुत्ते का नाखून उंगली में लगने के बाद रेबीज से पीड़ित हो जाने पर दिल्ली के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई.जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया.

उधर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसके संपर्क में आए लोगों को वैक्सीन लगवाई जा रही है. साथ ही ग्रामीणों को जागरूक किया है कि कुत्ते के काटने पर तुरंत एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, सतारन गांव निवासी राकेश का बेटा अतुल अक्सर मोहल्ले में घूमने वाले कुत्तों को रोटी खिलाते रहता था. लगभग दो माह पहले मोहल्ले के ही कुत्ते को रोटी खिलाते समय कुत्ते का नाखून उसके हाथ में लग गया. अतुल ने समझा कि नाखून लगने से कुछ नहीं होगा और उसने यह बात अपने घरवालों को भी नहीं बताई. 

लगभग दो माह तक अतुल का स्वास्थ्य ठीक रहा, लेकिन शनिवार को अचानक स्कूल में पहुंचने पर उसे सांस लेने में घुटन महसूस होने पर शिक्षामित्र विजय लक्ष्मी को बताया. शिक्षामित्र के अनुसार, जब उन्होंने छात्र अतुल को पानी पिलाना चाहा तब वह पानी को देखकर डरने लगा. शिक्षामित्र की सूचना पर अतुल की चाची रामश्री स्कूल पहुंची. शिक्षामित्र छात्र और उसकी चाची को लेकर छात्र को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने शनिवार सुबह को ही सीएचसी बिलारी पहुंची. 

सीएचसी पहुंचने पर अस्पताल के गेट पर लगी लौहे की ग्रिल पकड़कर अतुल चीखने लगा. उसे चीखता देख मौके पर भीड़ लग गई. सीएचसी के चिकित्साधिकारी ने पीड़ित छात्र की हालत गंभीर मान उसे तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया. छात्र न तो ठीक से सांस ले पा रहा था और न कुछ निगल पा रहा था.

हालत बिगड़ने पर दिल्ली रेफर किया गया 

शनिवार शाम अतुल को जिला अस्पताल से सीधे दिल्ली के अस्पताल रेफर कर दिया. शिक्षामित्र विजय लक्ष्मी ने पुष्टि करते हुए बताया कि रविवार सुबह दिल्ली के अस्पताल में उपचार के दौरान छात्र अतुल की मौत हो गई. परिजन दिल्ली में उसके साथ हैं और छात्र के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.  सतारन निवासी छात्र अतुल का पिता राकेश मजदूर है. परिवार में राकेश की पत्नी फूलकुमारी के अलावा चार बेटे रवि, नागेश,अतुल और दीपांशु हैं.

संपर्क में आए लोगों को लगेगी वैक्सीन 

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलारी के चिकित्साधीक्षक डा.राजपाल सिंह ने बताया कि सतारन गांव निवासी रैबीज पीड़ित छात्र शनिवार से पहले सीएचसी पर एंटी रैबीज लगवाने नहीं आया. यदि छात्र को समय से एंटी रैबीज लग गया होता तब शायद उसकी हालत इतनी नहीं बिगड़ती. 

चिकित्साधीक्षक के अनुसार वह एएनएम और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के माध्यम से गांव-गांव गोष्ठियां कराकर ग्रामीणों को जागरुक करते हैं कि कुत्ता काटने से पीड़ितों को तत्काल सीएचसी पर आकर एंटी रैबीज लगवाना चाहिए. चिकित्साधीक्षक के अनुसार सोमवार को सतारन गांव में टीम भेजकर छात्र अतुल के परिजनों और उसके संपर्क में आए सभी लोगों को एंटी रैबीज लगाया जाएगा.

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 12 Oct 2026 04:40 PM (IST)
Tags :
Moradabad News UP NEWS
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