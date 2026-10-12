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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा में कार्यकर्ताओं को क्या मिला? बीजेपी सांसद अखिलेश यादव को लिखेंगे लेटर

सपा में कार्यकर्ताओं को क्या मिला? बीजेपी सांसद अखिलेश यादव को लिखेंगे लेटर

बीजेपी सांसद ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को राजनीति करने का अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी में बार-बार अवसर अपने ही परिवार को क्यों दिए गए?

Written By : विवेक राय |  Updated at : 12 Oct 2026 03:28 PM (IST)
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बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष अमरपाल मौर्य ने समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में समाजवादी पार्टी दिग्भ्रमित हो गई है और विपक्ष की भूमिका भी ठीक से नहीं निभा पा रही है. अमरपाल मौर्य ने कहा कि वह इस संबंध में अखिलेश यादव को पत्र लिखकर जवाब मांगेंगे. यह पत्र अखिलेश यादव के दिल्ली और लखनऊ स्थित पते पर भेजा जाएगा.

बीजेपी सांसद अमरपाल मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और भागीदारी की बात करती है, लेकिन पार्टी के लिए दशकों तक संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को क्या मिला? उन्होंने सवाल उठाया कि पार्टी में बार-बार परिवारवाद को प्राथमिकता दी गई और राजनीतिक अवसरों का लाभ एक ही परिवार को अधिक मिला.

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'सामाजिक न्याय के नाम पर परिवारवाद क्यों?'

बीजेपी सांसद ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को राजनीति करने का अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी में बार-बार अवसर अपने ही परिवार को क्यों दिए गए? उन्होंने कहा कि यह सवाल उन लोगों के मन में भी है, जिनके नाम पर समाजवादी पार्टी राजनीति करती है और जिनसे वोट मांगती है.

उन्होंने कहा कि समाजवादी आंदोलन के लिए कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए, झंडे उठाए, संगठन संभाला, लाठियां खाईं और जेल यात्राएं कीं. इसके बावजूद ऐसे कार्यकर्ताओं के परिवारों को राजनीतिक विरासत में कितनी हिस्सेदारी मिली, यह बड़ा सवाल है. अमरपाल मौर्य ने आरोप लगाया कि सांसद, विधायक, विधान परिषद, राज्यसभा और स्थानीय निकायों के पदों पर अवसर देने के मामले में पार्टी ने समाज के बजाय परिवार को प्राथमिकता दी.

 मुलायम परिवार के राजनीतिक पदों का किया जिक्र

बीजेपी सांसद अमरपाल मौर्य ने अपने पत्र में मुलायम सिंह यादव के परिवार के कई सदस्यों के राजनीतिक सफर और विभिन्न पदों पर पहुंचने का जिक्र किया है. उन्होंने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव और अक्षय यादव समेत परिवार के अन्य सदस्यों के राजनीतिक पदों का हवाला देते हुए परिवारवाद का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि सवाल परिवार के सदस्यों के राजनीति में आने का नहीं, बल्कि यह है कि पार्टी में अवसरों का सबसे अधिक लाभ किसे मिला. उन्होंने पूछा कि क्या समाजवादी पार्टी में लाखों कार्यकर्ताओं के बीच कोई ऐसा नेता नहीं था, जिसे नेतृत्व और आगे बढ़ने का अवसर दिया जा सकता था?

'अखिलेश यादव सिर्फ सोशल मीडिया की राजनीति करते हैं'

बीजेपी सांसद अमरपाल मौर्य ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ट्विटर और फेसबुक की राजनीति तक सीमित हैं. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को सामाजिक न्याय की बात करने के साथ-साथ अपने संगठन में भी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए. उनके मुताबिक, राजनीतिक पदों और अवसरों में कार्यकर्ताओं को भी उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए.

बीजेपी सांसद ने कहा कि विरासत में मिली सत्ता से सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता. उन्होंने अखिलेश यादव से इन सवालों का जवाब देने की मांग करते हुए कहा कि प्रदेश के लोग और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं.

आगामी चुनावों को लेकर ओबीसी मोर्चा की बैठक

बीजेपी सांसद अमरपाल मौर्य ने आगामी चुनावों में ओबीसी मोर्चा की भूमिका को लेकर हुई बैठक का भी जिक्र किया. बैठक में चुनावों के मद्देनजर मोर्चे की भूमिका और राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए.

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Published at : 12 Oct 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Amarpal Maurya UP News
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