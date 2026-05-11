मुरादाबाद: पीतल कारोबारी के घर सवा करोड़ की लूट, गन पॉइंट पर दिया वारदात को अंजाम

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब शहर के बीचों-बीच भी लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं. नागफनी थाना इलाके के अकबर कंपाउंड में हथियारबंद बदमाशों ने एक पीतल कारोबारी के घर में घुसकर करोड़ों रुपये की दुस्साहसिक डकैती को अंजाम दिया है.

नकाबपोश बदमाशों ने पूरे परिवार को गन पॉइंट पर लेकर भारी नकदी और जेवर लूट लिए. इस दुस्साहसिक वारदात के बाद इलाके में दहशत है और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

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सुबह 3:30 बजे घर में घुसे नकाबपोश बदमाश

जानकारी के मुताबिक, देर रात करीब साढ़े तीन बजे 4 से 5 हथियारों से लैस बदमाश घर का गेट खोलकर सीधे अंदर दाखिल हो गए. सभी बदमाशों के चेहरों पर नकाब था. घर में घुसते ही उन्होंने परिवार के लोगों की कनपटी पर तमंचा रख दिया और सभी को एक जगह बैठा दिया. विरोध करने पर बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी और घर की महिलाओं व लड़कियों को भी डराया-धमकाया.

रजिस्ट्री के लिए रखा था 1.20 करोड़ कैश

पीड़ित कारोबारी के मुताबिक, जब बदमाश घर में घुसे तो पूरा परिवार सो रहा था. बदमाशों ने उन्हें तमंचा लगाकर पूछा कि पैसा कहां रखा है. कारोबारी ने बताया कि सुबह उन्हें एक संपत्ति की रजिस्ट्री करानी थी, जिसके लिए घर में बड़ी रकम रखी हुई थी. बदमाश पूरी तैयारी के साथ आए थे और काफी देर तक घर में लूटपाट करते रहे. वे घर से करीब एक करोड़ बीस लाख रुपये की नकदी और छह तोला सोना समेत अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए.

पुलिस महकमे में हड़कंप

करोड़ों की डकैती की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. डीआईजी, एसएसपी और एसपी सिटी (कुमार रणविजय सिंह) भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं.

एसपी सिटी का बयान

मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया, "आज सुबह नागफनी थाना क्षेत्र के अकबर कंपाउंड इलाके में यह घटना हुई है. कुछ लोग एक घर में घुसे थे. मौके पर जांच की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि बदमाशों की पहचान हो सके. शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा."

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