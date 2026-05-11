सारी जिम्मेदारी आम जनता पर थोप दी जाएगी? PM मोदी की सोने न खरीदने वाली अपील पर AIMIM का बयान

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी की खनिज पदार्थों के संयम से उपयोग और सोना न खरीदने की अपील पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. शादाब चौहान ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा, “क्या सरकार खुद खर्चों में कटौती करेगी या पेट्रोलियम कंपनियों पर जिम्मेदारी डालेगी, या सारी जिम्मेदारी आम जनता पर थोप दी जाएगी.”

असीउद्दीन ओवैसी के नेता शादाब चौहान ने कहा, “आम जनमानस को जागरूकता और बचत की सलाह देना जरूरी है, लेकिन सिर्फ जनता पर जिम्मेदारी डालना और धन्नासेठों व सरकार पर कोई जिम्मेदारी न डालना आम जनता का अपमान है.” उन्होंने मांग की कि सरकारी खर्चों में कटौती होनी चाहिए.

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नितेश राणे पर बड़ा हमला

उधर महाराष्ट्र में नितेश राणे द्कावारा AIMIM और उनकी पार्टी को आतंकी संगठन बताते हुए आतंकी ओसामा बिन लादेन से तुलना करने पर शादाब चौहान काफी भड़क गए. उन्होंने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि नितेश राणे ने हैदराबाद की जनता का अपमान किया है, जिन्होंने ओवैसी को लोकसभा भेजा है. आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने वाले ओवैसी अकेले नेता थे. शादाब चौहान ने मांग की कि इस बयान की जांच होनी चाहिए. यही नहीं उन्होंने पूछा. “क्या बीजेपी आतंकी संगठनों को संसद में आने की अनुमति दे रही है? चुनाव आयोग ने आतंकी दल को मान्यता दी है क्या?”

शादाब चौहान ने आगे कहा कि अगर नितेश राणे मानसिक रूप से परेशान हैं तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाए, या उनके पाकिस्तान की ISI या किसी आतंकी संगठन से संबंधों की जांच होनी चाहिए. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी से स्पष्टीकरण मांगा है.

क्या कहा था पीएम मोदी ने ?

यहां बता दें कि रविवार को तेलांगना में पीएम मोदी ने एक सभा के दौरान देशवासियों से मौजूदा वैश्विक तेल संकट और खाड़ी युद्ध के कारण बनी हुई परिस्थितियों का जिक्र किया. उन्होंने जनता से संयम से तेल की खपत की अपील की और ज्यादा से ज्यादा ई वाहन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने की सलाह दी. इसके साथ ही उन्होंने विदेश यात्राएं टालने, एक साल तक सोना न खरीदने, वर्क फ्रॉम होम जैसे विकल्प अपनाने की सलाह भी दी.

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