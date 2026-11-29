उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले परिसीमन विधेयक का मुद्दा गहराता जा रहा है. इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी सांसद रवि किशन पर निशाना साधते हुए कहा कि रवि किशन पढ़े-लिखे नहीं हैं. एक्टिंग करने से अक्ल नहीं आती, एक्टिंग करने से सिर्फ एक्टिंग ही आती है. अगर वह पढ़े-लिखे होते तो ऐसी बातें नहीं करते. पढ़े-लिखे लोगों को हर बात समझ आती है. राहुल गांधी की बात पूरे देश को समझ आ गई है, अगर उन्हें समझ नहीं आ रही तो यह उनकी कमी है.

कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने आगे कहा कि पिछले 12 साल में राहुल गांधी की एक भी बात गलत साबित हुई हो तो बताएं. उन्होंने जो कहा, वह हुआ और भविष्य को लेकर जो बातें कही थीं, वे भी सच हुईं.

बता दें कि कांग्रेस प्रमुख के नेतृत्व में 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल द्वारा आज DMK के एम.के. स्टालिन और शरद पवार से मुलाकात करने वाला है, जिसपर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने टिप्पणी की है. उन्होंने कहा, "कांग्रेस आखिर तक अपनी कोशिशें जारी रखेगी. मल्लिकार्जुन खरगे और सोनिया गांधी को 'INDIA' गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत करनी चाहिए."

'पढ़े-लिखे होते तो राहुल की बात समझ आती', रवि किशन पर भड़के इमरान मसूद

परिसीमन विधेयक पर क्या कहा?

दरअसल, परिसीमन बिल पर डीएमके (DMK) और एनसीपी-शरद पवार गुट के नरम रुख को देखते हुए इंडिया ब्लॉक का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और मुंबई में शरद पवार से मुलाकात करने वाला है. इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं. इस बैठक की चर्चाएं खबरों में हैं.

उन्होंने कहा, "जो कोई भी व्यकित इस देश के अंदर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए अपने मन में भाव रखता है वो इस विधेयक का विरोध करेगा. इस विधेयक के जरिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) परिसीमन की प्रक्रिया चलाकर उनका प्रतिनिधित्व कम करना चाहती है. एक ऐसी प्रक्रिया जिसका मकसद सब कुछ अपने नियंत्रण में लेना है. जरा सोचिए कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर और असम में क्या किया था; जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, वो असल में आत्मघाती काम कर रहे हैं."

'BJP नियंत्रण करना चाहती है', परिसीमन बिल पर बोले इमरान मसूद