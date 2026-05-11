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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमिर्जापुर में यूट्यूबर का 'किडनैपिंग ड्रामा', पुलिस को फंसाने चली थी, अब खुद पहुंची जेल

मिर्जापुर में यूट्यूबर का 'किडनैपिंग ड्रामा', पुलिस को फंसाने चली थी, अब खुद पहुंची जेल

Mirzapur News In Hindi: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक यूट्यूबर ने पुलिस से बदला लेने और धन उगाही के लिए अपने अपहरण की झूठी साजिश रची. उसने परिवार के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया.

By : अनुज श्रीवास्तव, मिर्जापुर | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 11 May 2026 06:20 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 'यूट्यूबर' (YouTuber) ने पुलिस वालों को फंसाने और उनसे धन उगाही के लिए अपने ही अपहरण की खौफनाक और झूठी साजिश रच डाली. लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और सर्विलांस टीम की जांच के आगे उसकी यह मनगढ़ंत कहानी टिक नहीं पाई और अपहरणकर्ता खुद ही सलाखों के पीछे पहुंच गई.

क्या है पूरी साजिश?

पुलिस के मुताबिक, खुद को पत्रकार बताने वाली यूट्यूबर सरिता सिंह मिर्जापुर पुलिस से इस बात को लेकर नाराज थी कि हाल ही में पुलिस ने उसके कुछ करीबियों को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिसकर्मियों से बदला लेने और उनसे मोटी रकम वसूलने (Extortion) के इरादे से उसने यह पूरी साजिश रची.

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इस ड्रामे को असली रूप देने के लिए सरिता ने अपने परिवार के 6 सदस्यों को भी इसमें शामिल किया. योजना के तहत उसने खुद को बंधवा के एक खेत में फिंकवा दिया और अपने ही ऊपर मिट्टी का तेल डलवा लिया, ताकि ऐसा लगे कि अपहरणकर्ताओं ने उसे जान से मारने की कोशिश की है.

एसपी के निर्देश पर खुली पोल

एक महिला पत्रकार के अपहरण की खबर फैलते ही पूरे जिले में सनसनी मच गई. मिर्जापुर की पुलिस अधीक्षक (SP) अपर्णा रजत कौशिक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल टीमों का गठन किया. एसपी (ऑपरेशन) और क्षेत्राधिकारी (CO) चुनार के नेतृत्व में पुलिस ने भौतिक साक्ष्यों, इलेक्ट्रॉनिक और सर्विलांस डाटा की गहराई से जांच की, तो अपहरण की इस पूरी झूठी कहानी का पर्दाफाश हो गया.

6 आरोपी गिरफ्तार, कपड़े बरामद

अदलहाट थाना पुलिस ने इस साजिश में शामिल मास्टरमाइंड सरिता सिंह सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं:

सरिता सिंह पटेल (मुख्य आरोपी)

  • अमरदीप
  • विजय कुमार सिंह
  • सुभाष
  • अंकिता
  • सुनीता (पत्नी संदीप, निवासी खमवां जमूती, थाना चुनार)

पूछताछ के बाद सह-आरोपी अमरदीप की निशानदेही पर पुलिस ने वह साड़ी भी बरामद कर ली है, जिसे पहनकर सरिता पटेल ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की थी.

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

अदलहाट पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 140(3), 109(1), 127, 309, 3(5), 61(2), 351(3), 308(6), 212 और 224 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है.

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About the author अनुज श्रीवास्तव, मिर्जापुर

अनुज श्रीवास्तव साल 2005 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े एक अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल हैं. हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी गहरी समझ है. अपने पेशे के साथ-साथ उन्हें सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि है.
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Published at : 11 May 2026 06:20 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Mirzapur News
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