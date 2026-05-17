समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे पर प्रतिक्रिया दी है. रविवार, 17 मई को देर रात सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर एक पोस्ट में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज पांडेय को मिले विभाग की ओर भी इशारा किया है. अखिलेश ने पोस्ट में इशारा किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को तवज्जो न देकर सपा के बागी मनोज पांडेय पर ज्यादा भरोसा जताया है.

उन्होंने लिखा कि 'अपने लोग फिस्स, आन गांव के सिद्ध.' बता दें मनोज पांडेय को योगी सरकार में खाद्य और रसद विभाग दिया गया है. यह विभाग काफी अहम माना जाता है.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार के एक हफ्ते बाद रविवार को नए मंत्रियों को विभाग आवंटित किए गए. योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के तहत 10 मई को दो कैबिनेट मंत्री और चार राज्य मंत्री बनाए गए थे दो राज्य मंत्रियों को तरक्की देकर स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया था.

यूपी में कैबिनेट विस्तार के 8वें दिन हुआ विभागों का बंटवारा, जानें- भूपेंद्र चौधऱी, सुरेंद्र दिलेर, मनोज पांडेय मिला कौन सा विभाग

अजीत पाल, सोमेंद्र तोमर को क्या मिला?

अधिकारियों ने बताया कि दो कैबिनेट मंत्रियों में से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग आवंटित किया गया है. स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किये गये अजीत पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर को क्रमशः खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग दिये गये हैं.

मंत्रिमंडल विस्तार के बाद योगी कैबिनेट की पहली बैठक कल, हो सकते हैं बड़े फैसले

चार नए राज्य मंत्रियों कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को भी उनके विभाग आवंटित कर दिए गए हैं. पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग दिया गया जबकि दिलेर को राजस्व विभाग, विश्वकर्मा को एमएसएमई विभाग और राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया है.