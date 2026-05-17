UP में कैबिनेट विस्तार के 8वें दिन हुआ विभागों का बंटवारा, जानें- किसे मिला कौनसा विभाग?

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में कैबिनेट विस्तार के 8वें दिन हुआ विभागों का बंटवारा, जानें- भूपेंद्र चौधरी समेत किसे मिला कौनसा विभाग?

UP में कैबिनेट विस्तार के 8वें दिन हुआ विभागों का बंटवारा, जानें- भूपेंद्र चौधरी समेत किसे मिला कौनसा विभाग?

UP Cabinet Allocation: योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में 8 मंत्रियों को विभाग आवंटित किए गए हैं. भूपेन्द्र चौधरी, मनोज पाण्डेय, अजीत सिंह पाल, सोमेन्द्र तोमर समेत 8 लोगों को विभाग बांट गए हैं.

By : विशाल पाण्डेय | Updated at : 17 May 2026 11:46 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के 8वें दिन विभागों का बंटवारा हुआ है. आठ मंत्रियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. भूपेन्द्र चौधरी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग दिया गया है, जबकि मनोज पाण्डेय को खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी मिली है. अजीत सिंह पाल को राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग सौंपा गया है.

वहीं सोमेन्द्र तोमर को राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में राजनैतिक पेंशन, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग दिया गया है. कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास, कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, सुरेन्द्र दिलेर को राजस्व और हंस राज विश्वकर्मा को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है.

ये भी पढ़ें: यूपी मंत्रिमंडल विस्तार पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, मनोज पांडेय पर इशारा?

साधा सामाजिक को क्षेत्रीय संगठन

विभागों के इस बंटवारे को सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ-साथ 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन और सरकार के बीच तालमेल मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है.

कैबिनेट बैठक कल

वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सोमवार (18 मई) को योगी आदित्यनाथ सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होगी. 9.45 से 10.45 बजे तक होने वाली इस मीटिंग में नए मंत्री शामिल होंगे. वहीं अब जब नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका तो सभी मंत्री सोमवार को होने वाली इस बैठक में तैयारी से जाएंगे.

मंत्रिमंडल विस्तार के 1 हफ्ते बाद विभागों का बंटवारा 

बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही सबसे ज्यादा नजरें विभागों के बंटवारे पर टिकी थीं, लेकिन करीब एक हफ्ते तक विभागों की घोषणा नहीं होने से अटकलों का दौर जारी रहा.

गौरतलब है कि बीते दिनों राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कुल आठ नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई. इनमें छह नए चेहरे शामिल रहे। मंत्रिमंडल विस्तार में दो नेताओं को कैबिनेट मंत्री, दो को राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और चार नेताओं को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई.

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर ने शपथ ली. वहीं अन्य नेताओं को भी सरकार और संगठन के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी सौंपी गई. मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के आवंटन को आगामी चुनावी रणनीति तथा सामाजिक समीकरणों से भी जोड़कर देखा जा रहा है. सरकार ने क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने के साथ संगठन और सरकार के बीच तालमेल मजबूत करने की कोशिश की है.

About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
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Published at : 17 May 2026 10:19 PM (IST)
Tags :
Manoj Pandey BJP Up News Yogi Adityanath Up Politics
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