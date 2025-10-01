सड़क किनारे ठेला लगवाने को लेकर आपस में भिड़े BJP के पार्षद, पुलिस ने लॉकअप में किया बंद

मेरठ के सूरजकुंड इलाके में सड़क किनारे ठेला लगवाने को लेकर बीजेपी के दो पार्षद आपस में भिड़ गए. मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई और पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा. पुलिस ने पार्षद उत्तम चंद सैनी और उनके समर्थकों को पकड़कर सिविल लाइन थाने ले आई, जहां उन्हें लॉकअप में बैठा दिया गया. इसके बाद थाने में हंगामा शुरू हो गया.

लॉकअप में बैठाए जाने से नाराज पार्षद और उनके समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कुछ ही देर में बीजेपी कैंट विधायक अमित अग्रवाल अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और पार्षद को लॉकअप से बाहर निकालने की मांग की. पुलिस के इंकार करने पर थाने के अंदर ही पुलिस और बीजेपी समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक और हल्की धक्का-मुक्की हो गई और “पुलिस मुर्दाबाद” के नारे तक लगाए गए.

जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई

घंटों चले हंगामे के बीच थाने का माहौल तनावपूर्ण रहा. स्थिति को संभालने के लिए एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे और विधायक अमित अग्रवाल सहित बीजेपी पदाधिकारियों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया. अधिकारियों के समझाने के बाद मामला शांत हुआ. एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच सीओ सिविल लाइन को दे दी गई है, जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.

