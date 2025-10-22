मेरठ: नाक रगड़कर माफी मांगने वाले शख्स ने बताई सच्चाई, जानें अब क्या कहा?

मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र में सड़क पर युवक से नाक रगड़वाकर माफी मंगवाने वाले वीडियो मामले में अब नया मोड़ आ गया है. वीडियो में नजर आ रहे पीड़ित युवक सत्यम रस्तोगी ने अब सामने आकर पूरी घटना की सच्चाई बताई है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस मामले ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. सत्यम रस्तोगी के मुताबिक, उस दिन मामूली सी कहासुनी के बाद बीजेपी नेता भड़क गए और अपने रसूख का हवाला देते हुए मंत्री के नाम की धमकी देने लगे. बात बढ़ते-बढ़ते इतनी बिगड़ गई कि सड़क पर ही उससे जबरन नाक रगड़वाकर माफी मंगवाई गई.

आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं चाहता- सत्यम रस्तोगी

हालांकि, अब पीड़ित सत्यम रस्तोगी ने कहा है कि वह किसी के खिलाफ अब आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता. उसने प्रशासन और लोगों से सोशल मीडिया से वायरल वीडियो हटाने की भी अपील की है, ताकि उसकी बदनामी न हो और परिवार को मानसिक तनाव से राहत मिल सके.

बीजेपी ने आरोपी विकुल चकराना को पार्टी से निकाला

मेरठ की बीजेपी नेता की गुंडई की वायरल वीडियो के मामले में आरोपी विकुल चपराना को भारतीय जनता पार्टी ने सभी पदों से हटा दिया है. विकुल भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष के पद पर था लेकिन वायरल वीडियो के बाद उसको इस पद से हटा दिया गया है. बीजेपी जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा ने कहा ऐसे लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं है.

SI समेत तीन पुलिसकर्मी पर कार्रवाई

मंत्री के गुर्गों द्वारा नाक रगड़वाने के मामले में पुलिस ने भी विभागीय एक्शन लिया है. एसएसपी मेरठ विपिन ताडा ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर मौके पर मौजूद सब इंस्पेक्टर गौरव सिंह हेड कांस्टेबल चेतन कुमार और कांस्टेबल बृजेश कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है.