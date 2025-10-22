हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमेरठ में बीजेपी नेता के सामने युवक से नाक रगड़वाने का एक और वीडियो वायरल, SI की भूमिका पर उठे सवाल

मेरठ में बीजेपी नेता के सामने युवक से नाक रगड़वाने का एक और वीडियो वायरल, SI की भूमिका पर उठे सवाल

Meerut News: शास्त्रीनगर डी-ब्लॉक के निवासी व्यापारी सत्यम रस्तोगी अपने दोस्त के साथ होटल में डिनर करने आया था. पार्किंग को लेकर विकुल चपराना और उसके समर्थकों ने विवाद शुरू कर दिया.

By : सुधीर चौहान | Updated at : 22 Oct 2025 08:24 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में सत्ता और कानून कैसे आम आदमी के लिए दुरुपयोग करते हैं, इसका गवाह एक सनसनीखेज वीडियो बना है. जिसमे पार्किंग विवाद को लेकर भाजपा नेता विकुल चपराना ने सत्यम रस्तोगी को सड़क पर नाक रगड़वाई और माफ़ी मांगी. यही नहीं अब एक और वीडियो वायरल है, जिसमें एसआई गौरव सिंह कह रहा है कि कार चालक माफ़ी मांगेगा. ये वीडियो पहले वायरल हुए वीडियो से अलग है, जिसमें सत्यम हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है.

इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस को आम आदमी के साथ ऐसा सुलूक करना चाहिए? एसएसपी मेरठ ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी  के मुताबिक ये पूरी घटना 20 अक्टूबर की रात तेजगढ़ी चौराहे की है. यहां शास्त्रीनगर डी-ब्लॉक के निवासी व्यापारी सत्यम रस्तोगी अपने दोस्त के साथ होटल में डिनर करने आया था. पार्किंग को लेकर विकुल चपराना और उसके समर्थकों ने विवाद शुरू कर दिया. खुद को ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर का करीबी बताते हुए विकुल ने सत्यम की कार को घेर लिया. मौके पर पुलिस आ गयी, लेकिन सब इंस्पेक्टर गौरव सिंह की मौजूदगी में ही सत्यम को सड़क पर नाक रगड़नी पड़ी.

एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें एसआई गौरव सिंह कहते नजर आ रहा है कि कार चालक माफी मांगेगा. अब यह वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा खड़ा हो गया है, लोग बीजेपी नेता के साथ पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं.

मंत्री का नाम लेकर धमकी

पीड़ित सत्यम रस्तोगी ने बताया कि मैंने सिर्फ पार्किंग मांगी थी, लेकिन मंत्री का नाम लेकर धमकी दी गई. एसआई साहब ने भी माफी मांगने को कहा, वरना कार जब्त हो जाएगी. इसलिए अपमान सहना पड़ा.

पूरे मामले में तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर विकुल चपराना को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक एसआई गौरव सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

एसएसपी बोले होगा एक्शन

मेरठ एसएसपी ने  बताया कि वीडियो की जांच चल रही है. यदि दोषी पाया गया, तो सख्त कदम उठाए जाएंगे. इस मामले को लेकर मेरठ में व्यापारियों ने नाराजगी जताई है. इसके साथ ही स्थानीय नागरिक बीजेपी के साथ-साथ पुलिस के रवैये पर ऐतराज जता रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 22 Oct 2025 08:24 AM (IST)
Tags :
UP NEWS BJP Leader Meerut News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
दिल्ली NCR
1993 बम धमाकों के दोषी के लिए दया की मांग, BJP नेता ने CM रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, वजह भी बताई
1993 बम धमाकों के दोषी के लिए दया की मांग, BJP नेता ने CM रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, वजह भी बताई
बॉलीवुड
पति निक और बेटी मालती संग प्रियंका चोपड़ा ने की लक्ष्मी पूजा, फैमिली और दोस्तों संग सेलिब्रेट की दिवाली
पति निक और बेटी मालती संग प्रियंका चोपड़ा ने की लक्ष्मी पूजा, फैमिली और दोस्तों संग सेलिब्रेट की दिवाली
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Sandeep Chaudhary: राजनीति में अटके... कर्मचारी कब तक खाए झटके?
Bihar Election 2025: Maithili Thakur के बदले 'सियासी' सुर
Mahadangal: बिहार का रण, टूट गया महागठबंधन? | Bihar Election | Tejashwi Yadav | Rahul Gandhi
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
दिल्ली NCR
1993 बम धमाकों के दोषी के लिए दया की मांग, BJP नेता ने CM रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, वजह भी बताई
1993 बम धमाकों के दोषी के लिए दया की मांग, BJP नेता ने CM रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, वजह भी बताई
बॉलीवुड
पति निक और बेटी मालती संग प्रियंका चोपड़ा ने की लक्ष्मी पूजा, फैमिली और दोस्तों संग सेलिब्रेट की दिवाली
पति निक और बेटी मालती संग प्रियंका चोपड़ा ने की लक्ष्मी पूजा, फैमिली और दोस्तों संग सेलिब्रेट की दिवाली
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
विश्व
गाजा में भारी तबाही, इजरायल ने बरसाए 153 टन बम, नेतन्याहू की चेतावनी- पूरा नहीं हुआ सैन्य अभियान
गाजा में भारी तबाही, इजरायल ने बरसाए 153 टन बम, नेतन्याहू की चेतावनी- पूरा नहीं हुआ सैन्य अभियान
हेल्थ
Early signs of brain cancer: ये 5 लक्षण दिखें तो गलती से भी सिरदर्द मत समझ लेना, ब्रेन कैंसर के होते हैं सिग्नल
ये 5 लक्षण दिखें तो गलती से भी सिरदर्द मत समझ लेना, ब्रेन कैंसर के होते हैं सिग्नल
ट्रेंडिंग
शख्स को नंगा कर पूरे शरीर पर बांधे पटाखे! फिर सबके सामने लगा दी आग- दिल दहला देगा वीडियो
शख्स को नंगा कर पूरे शरीर पर बांधे पटाखे! फिर सबके सामने लगा दी आग- दिल दहला देगा वीडियो
जनरल नॉलेज
Kashmiri Saffron: कश्मीर के केसर का ईरान से है सीधा संबंध, जानें इस लाल सोने के ईरानी कनेक्शन के बारे में
कश्मीर के केसर का ईरान से है सीधा संबंध, जानें इस लाल सोने के ईरानी कनेक्शन के बारे में
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget