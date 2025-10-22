मेरठ में बीजेपी नेता के सामने युवक से नाक रगड़वाने का एक और वीडियो वायरल, SI की भूमिका पर उठे सवाल
Meerut News: शास्त्रीनगर डी-ब्लॉक के निवासी व्यापारी सत्यम रस्तोगी अपने दोस्त के साथ होटल में डिनर करने आया था. पार्किंग को लेकर विकुल चपराना और उसके समर्थकों ने विवाद शुरू कर दिया.
उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में सत्ता और कानून कैसे आम आदमी के लिए दुरुपयोग करते हैं, इसका गवाह एक सनसनीखेज वीडियो बना है. जिसमे पार्किंग विवाद को लेकर भाजपा नेता विकुल चपराना ने सत्यम रस्तोगी को सड़क पर नाक रगड़वाई और माफ़ी मांगी. यही नहीं अब एक और वीडियो वायरल है, जिसमें एसआई गौरव सिंह कह रहा है कि कार चालक माफ़ी मांगेगा. ये वीडियो पहले वायरल हुए वीडियो से अलग है, जिसमें सत्यम हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है.
इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस को आम आदमी के साथ ऐसा सुलूक करना चाहिए? एसएसपी मेरठ ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं.
क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के मुताबिक ये पूरी घटना 20 अक्टूबर की रात तेजगढ़ी चौराहे की है. यहां शास्त्रीनगर डी-ब्लॉक के निवासी व्यापारी सत्यम रस्तोगी अपने दोस्त के साथ होटल में डिनर करने आया था. पार्किंग को लेकर विकुल चपराना और उसके समर्थकों ने विवाद शुरू कर दिया. खुद को ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर का करीबी बताते हुए विकुल ने सत्यम की कार को घेर लिया. मौके पर पुलिस आ गयी, लेकिन सब इंस्पेक्टर गौरव सिंह की मौजूदगी में ही सत्यम को सड़क पर नाक रगड़नी पड़ी.
एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें एसआई गौरव सिंह कहते नजर आ रहा है कि कार चालक माफी मांगेगा. अब यह वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा खड़ा हो गया है, लोग बीजेपी नेता के साथ पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं.
मंत्री का नाम लेकर धमकी
पीड़ित सत्यम रस्तोगी ने बताया कि मैंने सिर्फ पार्किंग मांगी थी, लेकिन मंत्री का नाम लेकर धमकी दी गई. एसआई साहब ने भी माफी मांगने को कहा, वरना कार जब्त हो जाएगी. इसलिए अपमान सहना पड़ा.
पूरे मामले में तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर विकुल चपराना को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक एसआई गौरव सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है.
एसएसपी बोले होगा एक्शन
मेरठ एसएसपी ने बताया कि वीडियो की जांच चल रही है. यदि दोषी पाया गया, तो सख्त कदम उठाए जाएंगे. इस मामले को लेकर मेरठ में व्यापारियों ने नाराजगी जताई है. इसके साथ ही स्थानीय नागरिक बीजेपी के साथ-साथ पुलिस के रवैये पर ऐतराज जता रहे हैं.
