गाजियाबाद: मनीष हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, पत्नी ने ही ईंट से कुचलकर की थी पति की हत्या

उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की नंदग्राम थाना पुलिस ने बीते महीने 28 सितम्बर को हुए मनीष हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा किया है. पत्नी सुनीता ने ही मनीष की हत्या की थी, जबकि उस वक्त उसने आरोप मनीष के दो दोस्तों पर लगा दिया था. मनीष शराब पीने का आदि था और अक्सर दोनों में इसी बात को झगड़ा होता था. सुनीता ने ईंट से कुचलकर मनीष को मारा था. फिलहाल पुलिस ने सुनीता को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है.

जानकारी के मुताबिक सिकरोड़ गांव में गुडू के मकानमें किराए पर रहने वाले ट्रक ड्राईवर मनीष की ह्त्या 28 सितम्बर की रात कर दी गयी थी. जिसका शव 29 सितम्बर की सुबह शराब के ठेके के पास मिला था. पत्नी सुनीता ने इस मामले में मनीष के दो दोस्तों भोला और अक्षय को नामजद किया था. जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की.

तीन साल पहले हुई थी लव मैरिज

एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ में कुछ नहीं निकला, तो इसके बाद फिर से सुनीता से पूछताछ हुई, जिसमें वो टूट गयी और अपना गुनाह क़ुबूल कर लिया. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि सुनीता और मनीष की तीन साल पहले लव मैरिज हुई थी. सुनीता घरों में मेड का काम करती थी और पहले से शादीशुदा थी उसके पहले पति से चार लड़कियां और एक लड़का था.

मनीष शराब पीने का आदि था, आए दिन दोनों में झगड़ा इसी बात को लेकर था. यही नहीं मनीष ने शराब के लिए घर का फ्रिज भी बेच दिया था. जब सुनीता ने मनीष से पूछा तो उसने सुनीता और उसकी बेटियों को गालियां दीं. जिस पर सुनीता को गुस्सा आ गया और उसने ईंटों से वार कर मनीष को मार दिया.

दोस्तों को फंसाने की कोशिश

पुलिस के मुताबिक ठेके पर पति को मारकर सुनीता घर लौट और अगले दिन पुलिस को सूचना दी. जिसमें भोला और अक्षय के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. लेकिन जब दोनों से पूछताछ में कुछ नहीं निकला तो पुलिस को सुनीता पर शक हुआ. जिसके बाद उससे पूछताछ हुई. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या वाले कपड़े भी बरामद किए जो उसने धो दिए थे.