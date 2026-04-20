Meerut News: परशुराम जयंती शोभा यात्रा में फरसा लहराने पर विवाद, DSP ने मुकदमे की दी चेतावनी
Meerut News In Hindi: मेरठ में परशुराम जयंती की शौर्य यात्रा के दौरान फरसा और डंडे लहराने को लेकर विवाद खड़ा हो गया. DSP ने मौके पर सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
मेरठ में परशुराम जयंती के मौके पर निकाली जा रही शौर्य यात्रा के दौरान विवाद खड़ा हो गया. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) परिसर से निकल रही इस यात्रा में कुछ लोगों द्वारा फरसा और डंडे लहराने का आरोप सामने आया है. इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया.
DSP सुचिता सिंह ने मौके पर दी सख्त चेतावनी
मौके पर मौजूद DSP सुचिता सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रम में इस तरह हथियार लहराना कानून का उल्लंघन है. उन्होंने फरसा और डंडे लहराने वाले लोगों को तुरंत ऐसा करने से मना किया और चेतावनी दी कि अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा. DSP की यह चेतावनी भी वीडियो में साफ सुनाई दे रही है, जो अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है.
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यात्रा में शामिल लोगों पर लगे आरोप
बताया जा रहा है कि शौर्य यात्रा में शामिल कुछ युवक पारंपरिक तरीके से फरसा लेकर चल रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसे आक्रामक अंदाज में लहराना शुरू कर दिया. इसी को लेकर विवाद बढ़ गया. पुलिस का कहना है कि धार्मिक आयोजनों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, इसलिए इस तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती.
पुलिस ने स्थिति को संभाला, आगे जांच जारी
पुलिस ने मौके पर ही हालात को संभाल लिया और किसी बड़ी घटना को होने से रोक दिया. फिलहाल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है और आगे ऐसे आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने की बात कही जा रही है.
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Source: IOCL