INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी, जगदगुरू परमहंस आचार्य ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

CM योगी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी, जगदगुरू परमहंस आचार्य ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

Ayodhya News: अयोध्या में जगदगुरू परमहंस आचार्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी मांता पर अभद्र टिप्पणी मामले पर संख्त आपत्ति जताई और अयोध्या कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 10 Jul 2026 10:40 AM (IST)
Preferred Sources

अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी माता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं, जिसे लेकर तपस्वी छावनी के जगदगुरु परमहंस आचार्य कड़ी नाराजगी जताई है. उन्होंने आरोपी के खिलाफ अयोध्या कोतवाली थाने में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करने और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की माँग की हैं. 

जगदगुरू परमहंस आचार्य ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो क्लिप का हवाला दिया है और आरोपी के खिलाफ संबंधित कानूनी धाराओं के तहत केस दर्ज करने सहित सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इस ऑडियो क्लिप को सुना तो वो हैरान रह गए. इस तरह की अभद्र भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. 

अयोध्या कोतवाली थाने में दी तहरीर

जगदगुरू परमहंस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराने के बाद कहा- "आज (गुरुवार) सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे एक ऐसा ऑडियो मिला जिसे सुनकर मैं स्तब्ध रह गया. उसमें उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी माताजी को लेकर मोहम्मद जाबिर नाम के व्यक्ति ने बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. जिसको सुनकर मैं बहुत व्यथित हुआ, जिसे लेकर तत्काल हमने थाना कोतवाली अयोध्या में तहरीर दी है और तत्काल मुकदमा दर्ज कड़ी कार्रवाई की माँग की है. 

UP Weather: यूपी में मानसून का कहर जारी, आज लखनऊ समेत सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 9 जिलों में स्कूल बंद

मामले की जाँच में जुटी पुलिस

इस मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है. आरोपी मोहम्मद जाबिर नाम के शख्स का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आरोपी अयोध्या के ही बाबा बाज़ार इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है. पुलिस ने आरोपी के ऑडियो की पुष्टि कर रही है. 

अयोध्या पुलिस का कहना है कि ये मामला सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है. वायरल ऑडियो की जाँच की जा रही है. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है. 

यूपी में देर रात 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले, बलिया, आज़मगढ़, इटावा में बड़े बदलाव

Published at : 10 Jul 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
Jagadguru Paramhans Acharya YOGI ADITYANATH Ayodhya NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी, जगदगुरू परमहंस आचार्य ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत
CM योगी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी, जगदगुरू परमहंस आचार्य ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर में भारी बारिश का कहर, जर्जर पुलिस चौकी में घुसा पानी; आम जनता परेशान
मुजफ्फरनगर में भारी बारिश का कहर, जर्जर पुलिस चौकी में घुसा पानी; आम जनता परेशान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में देर रात 20 IAS अधिकारियों के तबादले; बलिया, आजमगढ़ और इटावा में बड़े बदलाव
यूपी में देर रात 20 IAS अधिकारियों के तबादले; बलिया, आजमगढ़ और इटावा में बड़े बदलाव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, राज्य सरकार से जवाब तलब
यूपी में ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, राज्य सरकार से जवाब तलब
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ट्रेन के 'सुहागरात कोच' का बवाल ! | Train Honeymoon Coach Video
Monsoon Alert | Weather: भारी बारिश से कहीं सड़कें बनी तालाब, कहीं घरों में घुसा पानी | Delhi Rain
Monsoon Alert | Flood 2026 | Janhit: चमकते वादे, डूबी सड़कें...स्मार्ट सिटी की कड़वी हकीकत | Rain
UP Election 2027: रोजगार और महंगाई के मुद्दे छोड़ 'सनातन' पर होगा यूपी चुनाव? | Akhilesh Yadav
PM Modi in Australia: Melbourne में पीएम ने गिनाईं भारत की उपलब्धियां | Operation Sindoor |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने पाकिस्तान के बाद सऊदी लगाया फोन, इधर ट्रंप-नेतन्याहू में हुई बात, अब रुकेगी या भड़केगी जंग?
ईरान ने पाकिस्तान के बाद सऊदी लगाया फोन, इधर ट्रंप-नेतन्याहू में हुई बात, अब रुकेगी या भड़केगी जंग?
मध्य प्रदेश
ड्रग्स नेटवर्क मामले में जीतू पटवारी के भाई से पुलिस ने घंटों की पूछताछ, कांग्रेस ने लगाए आरोप
ड्रग्स नेटवर्क मामले में जीतू पटवारी के भाई से पुलिस ने घंटों की पूछताछ, कांग्रेस ने लगाए आरोप
इंडिया
बारिश में टेंट मांग रहे अभिजीत दीपके का वीडियो डिलीट, अब क्या बोले कॉकरोच जनता पार्टी के नेता
बारिश में टेंट मांग रहे अभिजीत दीपके का वीडियो डिलीट, अब क्या बोले कॉकरोच जनता पार्टी के नेता
क्रिकेट
VIDEO: शपूर जादरान की आखिरी विदाई में छलके आंसू, राशिद खान बोले- 'तुम्हारे बिना जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी'
VIDEO: शपूर जादरान की आखिरी विदाई में छलके आंसू, राशिद खान बोले- 'तुम्हारे बिना जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी'
बॉलीवुड
Thursday Box Office Collection: गुरुवार को 'वेलकम टू द जंगल' हुई 125 करोड़ के पार, 'अल्फा' की घटी कमाई, जानें- बाकी फिल्मों का कलेक्शन
गुरुवार को 'वेलकम टू द जंगल' हुई 125 करोड़ के पार, 'अल्फा' की घटी कमाई, जानें- कलेक्शन
इंडिया
13 राज्यों में भीषण बारिश होगी, रेड अलर्ट, बाढ़ का खतरा, यूपी-दिल्ली, बिहार समेत देश का हाल जानें
13 राज्यों में भीषण बारिश होगी, रेड अलर्ट, बाढ़ का खतरा, यूपी-दिल्ली, बिहार समेत देश का हाल जानें
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे के सांसदों के बाद नगरसेवकों के भागने का डर? आदित्य ठाकरे ने ली तत्काल बैठक, दी यह सलाह
उद्धव ठाकरे के सांसदों के बाद नगरसेवकों के भागने का डर? आदित्य ठाकरे ने ली तत्काल बैठक, दी यह सलाह
ट्रेंडिंग
Delhi DTC Bus Viral Video : दिल्ली की बस में दिखा चौंकाने वाला नजारा! वायरल वीडियो ने बढ़ाई महिला सुरक्षा की चिंता
दिल्ली की बस में दिखा चौंकाने वाला नजारा! वायरल वीडियो ने बढ़ाई महिला सुरक्षा की चिंता
ENT LIVE
Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए लिया स्टैंड
Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए लिया स्टैंड
ENT LIVE
Raghav Juyal का दमदार अंदाज़, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
Raghav Juyal का दमदार अंदाज़, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
ENT LIVE
Raghav Juyal का नया अंदाज, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
Raghav Juyal का नया अंदाज, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
ENT LIVE
Gautami बोलीं, अपनी अलग पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है
Gautami बोलीं, अपनी अलग पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है
ENT LIVE
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Embed widget