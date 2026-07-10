CM योगी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी, जगदगुरू परमहंस आचार्य ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी माता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं, जिसे लेकर तपस्वी छावनी के जगदगुरु परमहंस आचार्य कड़ी नाराजगी जताई है. उन्होंने आरोपी के खिलाफ अयोध्या कोतवाली थाने में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करने और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की माँग की हैं.

जगदगुरू परमहंस आचार्य ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो क्लिप का हवाला दिया है और आरोपी के खिलाफ संबंधित कानूनी धाराओं के तहत केस दर्ज करने सहित सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इस ऑडियो क्लिप को सुना तो वो हैरान रह गए. इस तरह की अभद्र भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

अयोध्या कोतवाली थाने में दी तहरीर

जगदगुरू परमहंस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराने के बाद कहा- "आज (गुरुवार) सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे एक ऐसा ऑडियो मिला जिसे सुनकर मैं स्तब्ध रह गया. उसमें उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी माताजी को लेकर मोहम्मद जाबिर नाम के व्यक्ति ने बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. जिसको सुनकर मैं बहुत व्यथित हुआ, जिसे लेकर तत्काल हमने थाना कोतवाली अयोध्या में तहरीर दी है और तत्काल मुकदमा दर्ज कड़ी कार्रवाई की माँग की है.

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मामले की जाँच में जुटी पुलिस

इस मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है. आरोपी मोहम्मद जाबिर नाम के शख्स का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आरोपी अयोध्या के ही बाबा बाज़ार इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है. पुलिस ने आरोपी के ऑडियो की पुष्टि कर रही है.

अयोध्या पुलिस का कहना है कि ये मामला सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है. वायरल ऑडियो की जाँच की जा रही है. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है.

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