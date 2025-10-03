मेरठ में युवक पर बरसाईं गोलियां, आरोपी ने दोस्त से रिकॉर्ड कराया वीडियो, जांच में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक युवक को लाइव गोली मारने का बेहद खौफनाक वीडियो सामने आया है. जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आरोपी शख्स आदिल नाम के शख्स को गोली मारता हुआ दिख रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आदिल ज़मीन पर पड़ा है और एक लोअर-टीशर्ट पहने आरोपी शख्स पिस्टल से उस पर लगातार फायरिंग करता है. ये वीडियो ख़ुद हत्या के आरोपी ने बनवाया है. वीडियो में आरोपी युवक को एक-एक कर तीन गोलियां मारता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

आरोपी युवक जब आदिल को गोलियां मारता तो है तो उसका सहयोगी ये पूरा वीडियो बनाता है. इस वीडियो के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस जांच में जुटी है कि गोलियां आदिल को बेहोश करने के बाद मारी गईं या लाश पर चलाई गईं. दावा किया जा रहा है कि आरोपी ने पहले उसका गला घोंटा था जिसके बाद उसे गोली मारी.

दरअसल बुधवार को मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र के नरहाडा गांव में ट्यूबवेल के पास एक युवक का शव मिला था, लेकिन वहां किसी तरह का पहचान पत्र नहीं होने की वजह से मृतक पहचान नहीं हो पाई थी. दोपहर बाद मृतक के परिजनों ने उसकी पहचान 25 साल के आदिल के रूप में की.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

मृतक आदिल लिसाड़ी गेट थाना इलाके की राधना वाली गली का रहने वाला था. परिजनों की तहरीर पर छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि मंगलवार दोपहर को आदिल को उसके दोस्त हमजा और जुल कमर साथ ले गए थे.

आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों ने पहले उसे जंगल में बेहोश किया और उसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी. ये हत्या क्यों की गई इसकी वजह से अभी तक साफ नहीं हो पाई है. वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई हैं.

सीएम योगी ने इन्हें बताया आज की ताड़का और शूर्पनखा, कहा- आज भी मौजूद हैं राक्षसी ताकतें



