Meerut: मेरठ कांड पर गरजे राकेश टिकैत! बोले- 'रोज गोडे फोड़ रही पुलिस, फिर भी बेखौफ हैं अपराधी'

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कपसाद गांव में 8 जनवरी की सुबह एक 22 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर एक दलित महिला की हत्या कर दी और उसकी 20 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया, जिससे व्यापक आक्रोश, विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक निंदा हुई. अब इस पर बीकेयू नेता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया सामने आई है.

मेरठ कांड पर किसान नेता राकेश टिकैत ने तीखा बयान देते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कपसाड़ गांव में दलित युवती के अपहरण और उसकी मां की हत्या का मामला सामने आया है, जिस पर यह प्रतिक्रिया आई.

देश संविधान से चलेगा- राकेश टिकैत

राकेश टिकैत ने कहा कि देश संविधान और कानून से चलेगा और कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार व प्रशासन की जिम्मेदारी है. उन्होंने बताया कि महिला की हत्या हुई है और पुलिस प्रशासन आरोपियों की तलाश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अपराधियों में कोई डर नहीं दिख रहा. टिकैत ने कहा कि रोज पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, गाड़ियों और बल का इंतजाम रहता है, फिर भी बदमाशी थम नहीं रही है.

टिकैत ने पुलिस की कार्यशैली पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'पुलिस रोज गोडे तोड़ रही है, इतना इंतजाम बैठा रखा है, लगातार प्रयासों के बाद भी अपराध काबू में नहीं आ पा रहे हैं.' उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे आम जनता में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है. युवती के अपहरण और उसकी मां की हत्या ने यह साबित कर दिया है कि अपराधियों का मनोबल टूटा नहीं है.

अपराध रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग

किसान नेता ने उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि इन इलाकों में अपराधियों की गतिविधियों पर सख्त नजर रखने की जरूरत है. उन्होंने प्रशासन से कड़ा रुख अपनाने और अपराध रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की. टिकैत ने कहा कि जब तक सख्ती नहीं होगी, तब तक ऐसे अपराध रुकने वाले नहीं हैं.