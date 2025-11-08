मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट

उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक बार फिर दिल-दहला देने वाली वारदात का खुलासा हुआ है. शहर में मुस्कान रस्तोगी जैसी एक और घटना सामने आई है. एक बार फिर ऐसी ही घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है. बता दें, काजल नाम की महिला ने अपने प्रेमी आकाश के साथ मिलकर पति अनिल की हत्या करवा दी. प्रेमी और पत्नी ने युवक को खाने में नशा मिलाकर खिलाया, उसके बाद गंग नहर में उसका शव धकेल दिया. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है.

इस वारदात पर एक बार फिर सवाल उठता है कि मेरठ में आखिर कितनी मुस्कान है. दरअसल, मेरठ में एक के बाद एक ऐसी तमाम वारदातें सामने आ रही है, जिसमें अपने प्यार में रुकावट बने पति को प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा जा रहा है.

बता दें, अभी कुछ दिनों पहले ही मुस्कान रस्तोगी का मामला सामने आया था जिसमें उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत को मारकर नीले ड्रम में दफना दिया था लेकिन पुलिस के खुलासे के बाद मुस्कान और साहिल जेल की सलाखों के पीछे है

नया मामला क्या है?

रोहटा थाना क्षेत्र का रहने वाला अनिल दो हफ्ते से रहस्यमयी हालात में लापता था. जब पुलिस ने जांच के धागे सुलझाने शुरू किए, तो सामने आया ऐसा सच जिसने सबको सन्न कर दिया. अनिल की पत्नी काजल और उसके प्रेमी आकाश ने मिलकर मौत का ऐसा खेल रचा जिसने सबको सन्न कर दिया.

इस खेल में दांव पर था एक इंसान का भरोसा, एक पति का प्यार और एक पत्नी की हैवानियत. 25 अक्टूबर की रात काजल ने मुस्कुराते हुए अनिल को खाना परोसा, लेकिन उस खाने में नशे की गोलियां मिला दी. अनिल बेहोश होकर गिर पड़ा. आधी रात के सन्नाटे में काजल का प्रेमी आकाश अपने दोस्त बादल के साथ घर आया.

प्रेमी और पत्नी ने मिलकर रची हत्या की साजिश

तीनों ने मिलकर बेहोश अनिल को बाइक पर बांधा और गंग नहर की तरफ रवाना हो गए. वहां पहुंचकर उन्होंने काजल के दुपट्टे से अनिल का गला घोंट दिया और उसकी लाश को गंग नहर की गहराइयों में धकेल दिया. इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब शक के आधार पर काजल व आकाश से पूछताछ की गई. पूछताछ में जब सच्चाई सामने आई, तो पुलिसकर्मियों तक के रोंगटे खड़े हो गए.

एसपी देहात अभिजीत सिंह ने इस पूरे हत्या कांड का खुलासा किया. फिलहाल तीनों आरोपी गिरफ्तार हैं, जबकि पुलिस टीमें अब भी गंग नहर की लहरों में अनिल की लाश की तलाश कर रही हैं. पुलिस द्वारा इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.