आजमगढ़ में GEN Alpha छात्रों का प्रदर्शन, फीस वसूली पर भी उठे सवाल

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ स्थित स्मिथ इंटर कॉलेज में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र-छात्राओं ने करीब दो घंटे तक धरना-प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने विद्यालय परिसर में प्रदर्शन करते हुए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की.

इस प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि विद्यालय में पिछले करीब 26 वर्षों से रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के नियमित शिक्षक नहीं हैं, जबकि पिछले कुछ वर्षों से गणित के शिक्षक की भी कमी बनी हुई है. छात्रों का कहना है कि शिक्षकों की कमी के चलते उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उनका भविष्य अधर में है.

छात्रों ने विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उनका आरोप है कि कुछ शिक्षक समय से विद्यालय नहीं आते और नियमित रूप से कक्षाएं नहीं लेते. छात्रों के मुताबिक, निजी शिक्षक की व्यवस्था के नाम पर उनसे 50-50 रुपये लिए जा रहे हैं. विद्यार्थियों ने सवाल उठाया कि जब वे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो निजी शिक्षकों के लिए अलग से शुल्क क्यों लिया जा रहा है.

प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने कहा कि अधिकांश विद्यार्थी गरीब परिवारों से आते हैं और उनके परिवार अतिरिक्त शुल्क देने की स्थिति में नहीं हैं. उन्होंने संबंधित विषयों के नियमित शिक्षकों की नियुक्ति और विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है. छात्रों ने चेतावनी दी कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आगे भी आंदोलन करेंगे.

कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ने भी उठाए सवाल

इस मामले को लेकर कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर सरकार को घेरा है. कांग्रेस ने छात्रों के प्रदर्शन का वीडियो साझा करते हुए इसे शिक्षा व्यवस्था की बदहाली से जोड़ा और कहा कि छात्रों की समस्याओं को सुना जाना चाहिए. वहीं, इंडियन यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि छात्र बेलगाम शुल्क वसूली और स्कूल की अन्य खामियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं.

क्या बोले जिला विद्यालय निरीक्षक

वहीं आजमगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक अजय कुमार से मामले पर प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया. काफी प्रयास के बाद उनसे संपर्क हुआ, लेकिन उन्होंने स्मिथ इंटर कॉलेज के छात्रों के प्रदर्शन पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

अलीगढ़ में बेकाबू ट्रक ने 3 लोगों को कुचला, दारोगा समेत दंपत्ति की मौत