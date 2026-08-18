'वह कभी देश हित के लिए...', इमरान मसूद पर बोले सांसद करण भूषण सिंह

'वंदे मातरम' गीत विवाद को लेकर कैसरगंज से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई हैं. बीजेपी सांसद ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उनकी मानसिकता पर ही सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस की मानसिकता खराब है. ये कभी देशहित के लिए बात नहीं करेंगे. वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर कहा कि उन्हें बस मोदी का विरोध करना है.

बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने कहा कि कांग्रेस हमेशा देश विरोधी गतिविधियों में ही बात करेंगी, कोई चीज देशहित में हो रही है कोई अच्छी चीज अगर Gen Z को बताई जा रही है. सरकार उनको कोई अच्छी चीज सीखना चाह रही है तो उसमे गलत क्या है?

बीजेपी सांसद ने कांग्रेस पर साधा निशाना

करण भूषण ने कहा कि Gen Z का जो प्रोटेस्ट था एक तरह से देखा जाए तो गलत भी नहीं था, ना ही उतना सही था. हर किसी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है. उन्होंने अपनी बात रखी, अगर बिहार में कुछ गलत हो रहा है तो वहां जाएंगे अपनी बात रखेंगे. सरकार उनकी बात सुनेगी. सरकार पूरा देश चला रही है कुछ कमियां रह जाती है. अगर घर में कोई कमियां रह जाती है तो आप उस पर ध्यान देते हैं.

इमरान मसूद के बयान पर भी पलटवार

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के वंदे मातरम नहीं गाने वाले बयान पर करण भूषण ने कहा कि सब की मानसिकता अलग-अलग है जब सदन का सत्र खत्म हुआ, पहली बार वंदे मातरम गया तो बड़ा अच्छा दृश्य था. सबको बड़ा गर्व महसूस हो रहा था. यह सिर्फ केवल प्रधानमंत्री की पहल से हो पाया है जो इसके खिलाफ बात करता है वह गलत बात है.



अब इमरान मसूद की इच्छा है लेकिन, वह कभी देश हित के लिए नहीं थे, ना रहे. इतना देश हित के बारे में बोल पाएंगे. उन लोगों की मानसिकता ही वैसी है. उन लोगों का काम है किसी न किसी माध्यम से मोदी जी का विरोध करना.

अयोध्या के संत परमहंस ने बीजेपी कार्यकर्ता की औकात कुत्ते के बराबर कही, जिस पर करण भूषण ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि वो मूड में रहे होंगे, इसलिए बोल दिए होंगे. वह ऐसा नहीं बोलते हैं. यूपी सरकार द्वारा महिलाओं को ₹50000 देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस पूरे किसानों का कर्जा माफ करती थी तब वह क्या था?

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