मेरठ: नीले ड्रम वाली मुस्कान जेल में रखेगी करवाचौथ का व्रत? जेलर ने दिया बड़ा अपडेट

मेरठ जेल में बंद सौरभ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. मेरठ जेल के जेलर ने भी साफ कर दिया है कि पति की हत्या के आरोप में बंद मुस्कान बॉयफ्रेंड साहिल के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखेगी. जेलर बताया है कि मुस्कान करवाचौथ नहीं मनाएगी क्योंकि उसने व्रत आदि का कोई सामान नहीं लिया.

माना जा रहा था कि जैसे मुस्कान ने गर्भवती होने के बावजूद नवरात्रि का वृत रखा था वैसे ही अपने प्रेमी साहिल के लिए वह जेल में करावाचौथ का वृत रखेगी. हालांकि अब जेलर ने साफ कर दिया है कि जेल में बंद मुस्कान करवाचौथ नहीं मनाएगी क्योंकि उसने वृत का कोई सामान नहीं लिया है.

बता दें कि इससे पहले जेल में बंद पति सौरभ की हत्यारोपी मुस्कान ने नवरात्रि का वृत रखा था और उसने मन्नत मांगी थी कि उसका कृष्ण जैसा बेटा हो और जल्द हो मेरठ जिला कारागार से उसकी रिहाई हो.

पुलिस ने दाखिल की 1000 पन्नों की चार्जशीट

मेरठ के सौरभ हत्याकांड में पुलिस 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें पुलिस ने 36 गवाह और डिजिटल सबूत शामिल करते हुए इस दाखिल किया है. मेरठ के इस हत्याकांड में पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मुख्य आरोपी बनाया गया है.

गला काटकर की थी सौरभ की हत्या

इस चार्जशीट में दर्ज जानकारी के अनुसार इन दोनों आरोपियों ने सौरभ की गला काटकर हत्या की थी और उसके शरीर के टुकड़े कर एक नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से बंद कर दिया. इस हत्या के बाद आरोपी हिमाचल प्रदेश की ओर फरार हो गए थे. पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा, होटल बुकिंग, और हिमाचल यात्रा के CCTV फुटेज भी सबूत के रूप में चार्जशीट में सौंपे है.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने खोली क्रूरता की परतें

रिपोर्ट के मुताबिक, हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई थी, सौरभ के शव पर गले, चेहरे और हाथों पर गंभीर चोटें पाई गईं. इसके अलावा ड्रम में बंद शव से निकल रही बदबू से पुलिस को अहम सुराग मिला था, जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ था.