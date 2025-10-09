हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी: दालमंडी के अलावा अब इस इलाके में भी सड़क चौड़ीकरण का अभियान, 63 करोड़ का है प्रोजेक्ट

वाराणसी: दालमंडी के अलावा अब इस इलाके में भी सड़क चौड़ीकरण का अभियान, 63 करोड़ का है प्रोजेक्ट

Varanasi News: अधिशासी अभियंता के.के. सिंह ने बताया कि लहुराबीर से गिरजाघर मार्ग तक ट्रैफिक दबाव बढ़ने की वजह से शासन को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें एक प्रोजेक्ट के तहत सड़क चौड़ीकरण शामिल है.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 09 Oct 2025 12:04 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के अलग-अलग क्षेत्रों में इन दिनों सड़क चौड़ीकरण अभियान सुर्खियों में है. शहर के सबसे चर्चित मार्केट में से एक दालमंडी में चौड़ीकरण अभियान तय किए जाने के बाद अब एक और मार्ग है, जहां ट्रैफिक दबाव बढ़ने की वजह से सड़क चौड़ीकरण अभियान का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है. यह प्रोजेक्ट कुल 63 करोड रुपये का है. इस खबर के बाद स्थानीय नागरिक और व्यापारी परेशान हो उठे हैं. उन्होंने विरासत न तोड़ते हुए उचित विकल्प तलाशने की अपील की है.

एबीपी न्यूज़ से बातचीत के दौरान अधिशासी अभियंता के.के. सिंह ने बताया कि लहुराबीर से गिरजाघर मार्ग तक ट्रैफिक दबाव बढ़ने की वजह से शासन को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें एक प्रोजेक्ट के तहत सड़क चौड़ीकरण अभियान शामिल है. यह प्रोजेक्ट करीब 63 करोड रुपये का है, और 53 करोड रुपये मुआवजे के लिए तय किए गए हैं. इस मार्ग पर फोरलेन रोड नहीं है, ट्रैफिक जाम मुक्त मार्ग इसका उद्देश्य है. दोनों तरफ करीब 6 से 7 मी चौड़ाई संभावित है और कम से कम दुकान और मकान प्रभावित हों, इस प्रकार से इस प्रोजेक्ट कार्य को पूरा किया जाएगा. 

स्थानीय व्यापारियों ने जताई नाराजगी

वहीं इस प्रोजेक्ट को लेकर एबीपी न्यूज ने ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान स्थानीय व्यापारियों से भी बातचीत की. व्यापारी संजय चौबे ने कहा कि बिल्कुल विकास भी जरूरी है, लेकिन अपनी विरासत की देखभाल करना भी आवश्यक है. वाराणसी की पहचान इन गलियों शहरों से है और यहां की सड़क पर्याप्त चौड़ी है. अगर आपको पूरी तरह ट्रैफिक जाम से निजात दिलाना ही है तो इसका विकल्प ढूंढना चाहिए. यहां के दुकान मकान पर अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो निश्चित ही इससे लोगों की आजीविका पर असर पड़ेगा. 

पिछली बार अतिक्रमण के दौरान शहर में कई जगह प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा था. अब अगर एक बार फिर अभियान चला तो प्रशासन की चुनौती बढ़ सकती है.

और पढ़ें
Published at : 09 Oct 2025 12:04 PM (IST)
Tags :
Nagar Nigam UP NEWS VARANASI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर से मिले प्रधानमंत्री मोदी, कई अहम मुद्दों पर होगी बात, जानें भारत को कैसे होगा फायदा
ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई अहम मुद्दों पर होगी बात, जानें भारत को कैसे होगा फायदा
बिहार
Bihar Election 2025 Live: जन सुराज के कई उम्मीदवारों के नाम सामने आए, पूर्व सांसद अजय निषाद आज BJP में होंगे शामिल
जन सुराज के कई उम्मीदवारों के नाम सामने आए, पूर्व सांसद अजय निषाद आज BJP में होंगे शामिल
इंडिया
Bihar Election 2025 Opinion Poll: तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Kedarnath Snowfall: 40 साल बाद October में भारी बर्फबारी, सफेद चादर में लिपटा धाम!
Kanpur Blast: कानपुर में स्कूटी धमाके की जांच में बहुत बड़ा खुलासा | Breaking | ABP News
Bihar Seat Sharing: सीट बंटवारे पर नित्यानंद राय करेंगे बात, क्या मान जाएंगे Chirag paswan?
Bihar Seat Sharing: NDA में सीटों पर फंसा पेंच, BJP ने जारी की संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट
Bihar Elections: RJD की बड़ी बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर से मिले प्रधानमंत्री मोदी, कई अहम मुद्दों पर होगी बात, जानें भारत को कैसे होगा फायदा
ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई अहम मुद्दों पर होगी बात, जानें भारत को कैसे होगा फायदा
बिहार
Bihar Election 2025 Live: जन सुराज के कई उम्मीदवारों के नाम सामने आए, पूर्व सांसद अजय निषाद आज BJP में होंगे शामिल
जन सुराज के कई उम्मीदवारों के नाम सामने आए, पूर्व सांसद अजय निषाद आज BJP में होंगे शामिल
इंडिया
Bihar Election 2025 Opinion Poll: तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
साउथ सिनेमा
वो डायरेक्टर जिसने आजतक नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, मक्खी पर भी मूवी बनाकर कर दी थी ब्लॉकबस्टर हिट
वो डायरेक्टर जिसने आजतक नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, मक्खी पर भी मूवी बनाकर कर दी थी ब्लॉकबस्टर हिट
हेल्थ
मलाइका की तरह आपको रोजाना सुबह क्यों पीना चाहिए जीरा-अजवाइन वॉटर? अमेरिका के डॉक्टर ने बता दी हकीकत
मलाइका की तरह आपको रोजाना सुबह क्यों पीना चाहिए जीरा-अजवाइन वॉटर? अमेरिका के डॉक्टर ने बता दी हकीकत
नौकरी
ESIC में निकली फैकल्टी के पदों पर भर्ती, वॉक-इन-इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन, लाखों में है सैलरी
ESIC में निकली फैकल्टी के पदों पर भर्ती, वॉक-इन-इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन, लाखों में है सैलरी
यूटिलिटी
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर खरीदने जा रहे बीवी के लिए गोल्ड तो न करें ये गलती, वरना लग जाएगा चूना
करवाचौथ पर खरीदने जा रहे बीवी के लिए गोल्ड तो न करें ये गलती, वरना लग जाएगा चूना
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Embed widget