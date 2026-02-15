सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण के विरोध में सभा, व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन बाजार बंद का ऐलान

मेरठ के सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण के आदेश के विरोध में शुक्रवार (13 फरवरी) को व्यापारियों ने एक विशाल आम सभा का आयोजन किया. यह विरोध प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद हुआ, जिसमें सेंट्रल मार्केट क्षेत्र में अवैध निर्माण को गिराने का निर्देश दिया गया है. आम सभा में सैकड़ों व्यापारी अपने परिवारों के साथ शामिल हुए. वहीं विभिन्न व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी और स्थानीय नेता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे.

सभा के दौरान व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन बाजार बंद का ऐलान करते हुए अपने अधिकारों और रोजी-रोटी की सुरक्षा की मांग उठाई. इस बीच बाजार बंद को लेकर व्यापारियों के दो गुटों में कहासुनी और मारपीट की स्थिति भी बन गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया. मौके पर पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया गया. पूरे मामले ने शहर में व्यापारिक और सामाजिक माहौल को गर्मा दिया है.

प्रधानमंत्री के आगमन पर पूर्ण रूप से बंद रहेगा बाजार- सभा

सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरठ आगमन तक बाजार पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा. इसके साथ ही कई व्यापारी नेताओं ने व्यापारियों की सहमति से बाजार को अनिश्चितकालीन बंद करने की घोषणा भी कर दी. हालांकि, इस फैसले के दौरान कुछ व्यापारियों ने विरोध जताया.

नियमित किराये को लेकर सभा में हुआ हंगामा

मेरठ के व्यापारियों का कहना था कि उनकी दुकानें विधिवत कमर्शियल हैं और वे नियमित किराया भी अदा करते हैं. ऐसे में वे अपनी दुकानें बंद नहीं रखेंगे. इस मुद्दे को लेकर सभा में हंगामा हो गया और स्थिति धक्का-मुक्की व मारपीट तक पहुंच गई. बाद में अन्य व्यापारियों ने हस्तक्षेप कर माहौल को शांत कराया.

फिलहाल, सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों ने बाजार को अनिश्चितकाल के लिए बंद रखने का निर्णय बरकरार रखा है. प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और हालात पर नजर रखी जा रही है.

