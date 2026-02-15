हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण के विरोध में सभा, व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन बाजार बंद का ऐलान

सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण के विरोध में सभा, व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन बाजार बंद का ऐलान

Uttar Pradesh: मेरठ के सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण विरोध में आम सभा आयोजित हुई. इसमें व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन बाजार बंद का ऐलान किया. नरेंद्र मोदी के आगमन तक पूर्ण बंद का फैसला किया.

By : सुधीर चौहान, मेरठ | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 15 Feb 2026 09:57 AM (IST)
मेरठ के सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण के आदेश के विरोध में शुक्रवार (13 फरवरी) को व्यापारियों ने एक विशाल आम सभा का आयोजन किया. यह विरोध प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद हुआ, जिसमें सेंट्रल मार्केट क्षेत्र में अवैध निर्माण को गिराने का निर्देश दिया गया है. आम सभा में सैकड़ों व्यापारी अपने परिवारों के साथ शामिल हुए. वहीं विभिन्न व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी और स्थानीय नेता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे.

सभा के दौरान व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन बाजार बंद का ऐलान करते हुए अपने अधिकारों और रोजी-रोटी की सुरक्षा की मांग उठाई. इस बीच बाजार बंद को लेकर व्यापारियों के दो गुटों में कहासुनी और मारपीट की स्थिति भी बन गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया. मौके पर पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया गया. पूरे मामले ने शहर में व्यापारिक और सामाजिक माहौल को गर्मा दिया है.

प्रधानमंत्री के आगमन पर पूर्ण रूप से बंद रहेगा बाजार- सभा

सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरठ आगमन तक बाजार पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा. इसके साथ ही कई व्यापारी नेताओं ने व्यापारियों की सहमति से बाजार को अनिश्चितकालीन बंद करने की घोषणा भी कर दी. हालांकि, इस फैसले के दौरान कुछ व्यापारियों ने विरोध जताया.

नियमित किराये को लेकर सभा में हुआ हंगामा

मेरठ के व्यापारियों का कहना था कि उनकी दुकानें विधिवत कमर्शियल हैं और वे नियमित किराया भी अदा करते हैं. ऐसे में वे अपनी दुकानें बंद नहीं रखेंगे. इस मुद्दे को लेकर सभा में हंगामा हो गया और स्थिति धक्का-मुक्की व मारपीट तक पहुंच गई. बाद में अन्य व्यापारियों ने हस्तक्षेप कर माहौल को शांत कराया.

फिलहाल, सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों ने बाजार को अनिश्चितकाल के लिए बंद रखने का निर्णय बरकरार रखा है. प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और हालात पर नजर रखी जा रही है.

About the author सुधीर चौहान, मेरठ

सुधीर चौहान वेस्ट यूपी में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं. 23 साल का अनुभव है. मेरठ की क्राइम, राजनीति और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं.
Published at : 15 Feb 2026 09:57 AM (IST)
Uttar Pradesh Meerut UP NEWS POLICE Central Market
BLA On Pakistan: बलूच लड़ाकों के पास पाकिस्तानी सेना के 7 सैनिक बंधक, BLA ने जारी की वीडियो, कर दी बड़ी डिमांड
दिल्ली यूनिवर्सिटी में UGC पर हुए विवाद पर कुलपति की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या बोले?
Anupama Written Update: कीर्ति का हुआ खेल खत्म, दिवाकर ने रची नई साजिश, नए सफर पर निकली अनुपमा
ताबीज पहनाए...वशीकरण किया, अलीगढ़ की सास-दामाद प्रेम कहानी में अब आया नया ट्विस्ट
BLA On Pakistan: बलूच लड़ाकों के पास पाकिस्तानी सेना के 7 सैनिक बंधक, BLA ने जारी की वीडियो, कर दी बड़ी डिमांड
दिल्ली यूनिवर्सिटी में UGC पर हुए विवाद पर कुलपति की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या बोले?
Anupama Written Update: कीर्ति का हुआ खेल खत्म, दिवाकर ने रची नई साजिश, नए सफर पर निकली अनुपमा
ताबीज पहनाए...वशीकरण किया, अलीगढ़ की सास-दामाद प्रेम कहानी में अब आया नया ट्विस्ट
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
चुनाव के बाद भारत के साथ कैसे रिश्ते रखेगा बांग्लादेश? तारिक रहमान ने दिया बड़ा बयान
होली पर टिकट नहीं मिल रही तो न लें टेंशन, इन रूट पर रेलवे चला रहा स्पेशल ट्रेनें
इस देश में रहते हैं सबसे छोटे कद के लोग, जानें यहां कितनी है पुरुषों और महिलाओं की औसत लंबाई?
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
'O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – 'संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया'
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
