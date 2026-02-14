हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: राइट टू हेल्थ स्कीम पर संकट! 8 करोड़ लोगों की सेहत को लेकर सरकार और विपक्ष में तकरार

राजस्थान: राइट टू हेल्थ स्कीम पर संकट! 8 करोड़ लोगों की सेहत को लेकर सरकार और विपक्ष में तकरार

Rajasthan News: राजस्थान में राइट टू हेल्थ एक्ट को लेकर विवाद दो दिन पहले उस वक्त शुरू हुआ था, जब सदन में हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर ने इस योजना की जरूरत पर सवाल खड़े किए.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 14 Feb 2026 10:38 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में राइट टू हेल्थ एक्ट को लेकर सरकार और विपक्ष में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है. इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने- सामने हैं. कांग्रेस जहां राजस्थान की सरकार पर राज्य के लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने के आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी ने बेतुकी दलील पेश करते हुए कहा है कि जिस योजना का क्रेडिट हमें ना मिले, उसे लागू करने का क्या फायदा. बहरहाल सियासी घमासान के बीच अब राज्य में राइट टू हेल्थ की योजना खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है. अगर ऐसा होता है तो राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की सेहत और इलाज खतरे में पड़ सकता है.

राजस्थान में यह विवाद दो दिन पहले उस वक्त शुरू हुआ था, जब विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में राज्य के हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर ने इस योजना की जरूरत को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए. मंत्री ने विधानसभा के सदन में कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि यह योजना गैर जरूरी थी. तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार बिना किसी तैयारी के जल्दबाजी में इसे सियासी फायदे के मद्देनजर लेकर आई थी. विधानसभा के सदन में हेल्थ मिनिस्टर के इस बयान से यह माना जा रहा है कि सरकार की दिलचस्पी राइट टू हेल्थ योजना को लेकर कतई नहीं है और वह जल्द ही इसे खत्म करने का ऐलान कर सकती है. 

गहलोत सरकार लेकर आई थी राइट टू हेल्थ का कानून

दरअसल राइट टू हेल्थ का कानून राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार विधानसभा चुनाव से तकरीबन 8 महीने पहले लेकर आई थी. इसमें कैशलेस इलाज समेत तमाम प्रावधान किए गए थे. लोगों को इलाज में काफी फायदा हो रहा था. तमाम लोग इस योजना का लाभ ले रहे थे. यही वजह है कि हेल्थ मिनिस्टर ने जब विधानसभा के सदन में इस योजना को लेकर सवाल उठाए और सरकार के दूसरे मंत्री व बीजेपी के विधायक उनके बचाव में आ गए तो कांग्रेस हमलावर हो गई. 

सियासी बदले की भावना से काम कर रही सरकार- गहलोत

राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्य की मौजूदा भजनलाल शर्मा सरकार पर सियासी बदले की भावना से काम करने का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि राइट टू हेल्थ की योजना उनकी सरकार ने शुरू की है, इस वजह से मौजूदा सरकार उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है. 

जनता की सेहत से खिलवाड़ न करे सरकार- गहलोत

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, ''अगर सरकार को सियासी निशाना साधना है तो उनसे बदला लेना चाहिए. सियासी बदला लेने की नीयत से राज्य की आठ करोड़ जनता की सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए.'' कांग्रेस के विधायक हरिमोहन शर्मा ने भी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मौजूदा सरकार खुद तो कुछ कर नहीं रही है और कांग्रेस के राज में शुरू की गई योजनाओं को बंद करने में लगी हुई है. ऐसा कतई नहीं होने दिया जाएगा और सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध किया जाएगा. 

कांग्रेस इस योजना का क्रेडिट लेना चाहती- बीजेपी

दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर बीजेपी की तरफ से बेतुकी दलील सामने आई है. जयपुर शहर से बीजेपी के विधायक गोपाल शर्मा ने कहा, ''मंत्री ने इस तरह का बयान इसलिए दिया क्योंकि कांग्रेस इस योजना का क्रेडिट लेना चाहती है. उनके मुताबिक इस तरह की योजनाओं को लागू करने का क्या फायदा, जिसका क्रेडिट सरकार और सत्ता पक्ष को मिले ही नहीं.''

कानून मंत्री जोगाराम पटेल क्या बोले?

बहरहाल सियासी तकरार के बीच सरकार के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, ''राइट टू हेल्थ योजना को बंद किए जाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है. योजना की समीक्षा की जा सकती है. उसमें और सुधार किया जा सकते हैं, क्योंकि गहलोत सरकार ने सिर्फ सियासी फायदा लेने के लिए इसे जल्दबाजी में लागू किया था. अब देखना यह होगा कि राजस्थान के 8 करोड लोगों को आने वाले दिनों में राइट टू हेल्थ योजना का लाभ मिलता है या फिर सियासी खींचतान में इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है.''

और पढ़ें
Published at : 14 Feb 2026 10:38 PM (IST)
Tags :
Congress Ashok Gehlot BJP Rajasthan News Ashok Gehlot 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिगो की फ्लाइट में 24 घंटे में दूसरी धमकी, वॉशरूम में मिला लिपस्टिक से लिखा नोट, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
इंडिगो की फ्लाइट में 24 घंटे में दूसरी धमकी, वॉशरूम में मिला लिपस्टिक से लिखा नोट, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
Advertisement

वीडियोज

Sadhguru के ‘दामाद’ ने बताई घर पर होने वाली अनोखी बातचीत!
Mahashivratri 2026 में Sadhguru के आश्रम में क्या गाने वाले हैं Swaroop Khan?
PM Modi visit to Assam : PM मोदी ने असम को कई सौगात दी..कांग्रेस पर साधा निशाना | Assam News
Mahadangal With Chitra Tripathi: यूपी में 27 का एजेंडा, सनातन ही रहेगा? | Shankracharya
Mahashivratri 2026 Special: Swagat Rathore, वो Singer जिन्हें सुनकर अपने आंसू नहीं रोक पाए Sadhguru
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो की फ्लाइट में 24 घंटे में दूसरी धमकी, वॉशरूम में मिला लिपस्टिक से लिखा नोट, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
इंडिगो की फ्लाइट में 24 घंटे में दूसरी धमकी, वॉशरूम में मिला लिपस्टिक से लिखा नोट, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
विश्व
पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान तो भड़क गई शहबाज सरकार, चार स्टूडेंट्स को निकाला
PAK की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान तो भड़क गई शहबाज सरकार, चार स्टूडेंट्स को निकाला
हेल्थ
RSV से हर साल 100000 बच्चों की होती है मौत, WHO के हिसाब से जानें कब लगवाएं इसकी वैक्सीन?
RSV से हर साल 100000 बच्चों की होती है मौत, WHO के हिसाब से जानें कब लगवाएं इसकी वैक्सीन?
हेल्थ
आयुष्मान कार्ड  से एक साल में कितनी बार करा सकते हैं इलाज, जानें क्या होते हैं नियम?
आयुष्मान कार्ड  से एक साल में कितनी बार करा सकते हैं इलाज, जानें क्या होते हैं नियम?
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Embed widget