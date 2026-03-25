हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDehradun News: परिवहन विभाग की लापरवाही पर CAG की चोट, मंत्री बत्रा ने दिया एक्शन का भरोसा

Dehradun News: परिवहन विभाग की लापरवाही पर CAG की चोट, मंत्री बत्रा ने दिया एक्शन का भरोसा

Dehradun News In Hindi: CAG रिपोर्ट ने परिवहन विभाग की गंभीर लापरवाही उजागर की है. जहां हजारों वाहन बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़कों पर चल रहे हैं. इनमें एंबुलेंस और स्कूली बसें भी शामिल हैं.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 25 Mar 2026 11:22 PM (IST)
Preferred Sources

गैरसैण में बीते विधानसभा सत्र के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की जो रिपोर्ट सामने आई. उसने उत्तराखंड के परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. रिपोर्ट में जो तथ्य उजागर हुए हैं, वे न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही की दास्तान कहते हैं बल्कि आम यात्रियों की जान से जुड़े सवाल भी उठाते हैं.

CAG रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि राज्य में 67,603 वाहन बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के सड़कों पर धड़ल्ले से चल रहे हैं. इनमें 561 एंबुलेंस और 34 स्कूली बसें भी शामिल हैं. यानी वो वाहन जिन पर बच्चों और मरीजों की जिंदगी निर्भर होती है. फिटनेस सर्टिफिकेट महज एक कागज नहीं है, यह इस बात की गारंटी होती है कि वाहन तकनीकी रूप से सुरक्षित है और सड़क पर चलने के लिए उपयुक्त है. जब यह प्रमाण पत्र ही नहीं है, तो वाहन की स्थिति क्या होगी यह सोचना भी असहज करता है, खासकर तब जब उत्तराखंड की पहाड़ी सड़कें पहले से ही चुनौतीपूर्ण हैं.

पंजीकरण से लेकर राजस्व तक हर मोर्चे पर चूक

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 43,821 गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण अभी तक लंबित पड़ा है. इसके अलावा 2,362 वाहन ऐसे हैं जिनका अस्थायी पंजीकरण छह महीने से अधिक समय बाद भी स्थायी नहीं हो पाया. राजस्व के मोर्चे पर भी विभाग की फिसड्डी कार्यप्रणाली सामने आई. 361 निर्माण उपकरण वाहनों को सही श्रेणी में दर्ज करने की बजाय 'अन्य' में डाल दिया गया, जिससे सरकार को पंजीकरण शुल्क में सीधा नुकसान उठाना पड़ा. यह कोई तकनीकी भूल नहीं, बल्कि निगरानी तंत्र की बुनियादी विफलता है.

धामी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बत्रा के हाथ में कमान

इस पूरे घटनाक्रम के बीच हाल ही में हुए धामी मंत्रिमंडल विस्तार में परिवहन विभाग की जिम्मेदारी मंत्री प्रदीप बत्रा को सौंपी गई है. नई जिम्मेदारी संभालते ही उनके सामने CAG की इस रिपोर्ट का बोझ भी आ गया है. मंत्री बत्रा ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने विशेष रूप से चार धाम यात्रा का हवाला देते हुए आश्वासन दिया कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी वाहनों की फिटनेस जांच करा दी जाएगी.

ये भी पढ़िए- 'PDA का नाम सुनते ही थर-थर कांपने लगे...' सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार

चार धाम यात्रा से पहले की परीक्षा

मंत्री का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि चार धाम यात्रा की शुरुआत जल्द होने जा रही है और इस दौरान उत्तराखंड की सड़कों पर वाहनों का अभूतपूर्व दबाव रहता है. लाखों श्रद्धालु हर साल इन रास्तों से गुजरते हैं और उनकी सुरक्षा काफी हद तक इन्हीं वाहनों पर निर्भर करती है. ऐसे में अगर फिटनेस जांच महज खानापूर्ति बनकर रह गई, तो CAG की रिपोर्ट के बाद भी हालात नहीं बदलेंगे. अब देखना यह है कि मंत्री बत्रा का यह भरोसा जमीन पर उतरता है या फिर यह भी विधानसभा की फाइलों में दबकर रह जाता है.

ये भी पढ़िए- DM-SP को तलब करने वाले जज की बदली जिम्मेदारी, अब हाईकोर्ट में इन मामलों की करेंगे सुनवाई

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 25 Mar 2026 11:19 PM (IST)
Tags :
Dehradun News Transport Department UTTARAKHAND NEWS CAG REPORT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: परिवहन विभाग की लापरवाही पर CAG की चोट, मंत्री बत्रा ने दिया एक्शन का भरोसा
देहरादून: परिवहन विभाग की लापरवाही पर CAG की चोट, मंत्री बत्रा ने दिया एक्शन का भरोसा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand News: 'लापरवाही बर्दाश्त नहीं', पदभार ग्रहण करने के बाद बोले समाज कल्याण मंत्री खजान दास
उत्तराखंड: 'लापरवाही बर्दाश्त नहीं', पदभार ग्रहण करने के बाद बोले समाज कल्याण मंत्री खजान दास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Basti News: LPG वितरण में धांधली को लेकर महिलाओं का हल्लाबोल, DM कार्यालय का किया घेराव
बस्ती: LPG वितरण में धांधली को लेकर महिलाओं का हल्लाबोल, DM कार्यालय का किया घेराव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ambedkarnagar News: अंबेडकरनगर में पेट्रोल-डीजल की अफवाह से हड़कंप, जिलाधिकारी बोले, 'तेल की कोई कमी नहीं'
अंबेडकरनगर में पेट्रोल-डीजल की अफवाह से हड़कंप, जिलाधिकारी बोले, 'तेल की कोई कमी नहीं'
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi के किस सवाल पर तिलमिला गए Anurag Bhadoria
जारी है घमासान, क्या है सरकार का प्लान?
Abhira लाल साड़ी में ढाह रही हैं कयामत! Armaan के साथ romance या सिर्फ एक सपना?
शर्तों का खेल...दुनिया का निकल रहा तेल!
फिल्म 'धुरंधर 2' पर संकट के बादल, गुरबानी के गलत इस्तेमाल पर मचा घमासान!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: 'अब मुद्दा सिर्फ युद्ध रोकने का नहीं रहा, बल्कि...', सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई की ट्रंप को चेतावनी
'अब मुद्दा सिर्फ युद्ध रोकने का नहीं रहा, बल्कि...', सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई की ट्रंप को चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अग्रिम जमानत मिलने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पहली प्रतिक्रिया, 'विरोधियों की बात...'
यौन उत्पीड़न मामला: अग्रिम जमानत मिलने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पहली प्रतिक्रिया, क्या बोले?
आईपीएल 2026
'रिस्पेक्ट चाहिए तो...', संजीव गोयनका ने IPL 2026 से पहले ऋषभ पंत और पूरी LSG टीम को दिया संदेश
'रिस्पेक्ट चाहिए तो...', संजीव गोयनका ने IPL 2026 से पहले ऋषभ पंत और पूरी LSG टीम को दिया संदेश
बॉलीवुड
अली जफर ईद पर धोती-कुर्ता पहनने पर हुए ट्रोल, पाक एक्टर बोले- मेरा बनियान के बिना कुर्ता पहनना नेशनल मुद्दा बन गया
अली जफर ईद पर धोती-कुर्ता पहनने पर हुए ट्रोल, पाक एक्टर बोले- मेरा बनियान के बिना कुर्ता पहनना नेशनल मुद्दा बन गया
विश्व
'अमेरिका के साथ नहीं होगी कोई बात...', पाकिस्तान की जमीन से ईरान ने ट्रंप को दिया कड़ा संदेश
'अमेरिका के साथ नहीं होगी कोई बात...', पाकिस्तान की जमीन से ईरान ने ट्रंप को दिया कड़ा संदेश
इंडिया
'हम दलाल देश नहीं बन सकते...', ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष ने पाकिस्तान को लेकर किया सवाल तो बोले विदेश मंत्री जयशंकर
'हम दलाल देश नहीं बन सकते...', ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष के PAK से जुड़े सवाल पर बोले जयशंकर
यूटिलिटी
भारतीय रेलवे ने IRCTC और ठेका कंपनी पर ठोका 60 लाख का जुर्माना, यात्री ने की थी घटिया खाने की शिकायत
भारतीय रेलवे ने IRCTC और ठेका कंपनी पर ठोका 60 लाख का जुर्माना, यात्री ने की थी घटिया खाने की शिकायत
ट्रेंडिंग
पाक क्रिकेटर इमाद वसीम की पर्सनल लाइफ में बवाल, एक्स वाइफ ने नई पत्नी को सोशल मीडिया पर किया एक्सपोज
पाक क्रिकेटर इमाद वसीम की पर्सनल लाइफ में बवाल, एक्स वाइफ ने नई पत्नी को सोशल मीडिया पर किया एक्सपोज
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget