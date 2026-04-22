मेरठ हत्याकांड: मुस्कान और साहिल की कोर्ट में पेशी, मृतक सौरभ की मां बोलीं- 'कातिलों को...'

मेरठ के चर्चित ‘नीले ड्रम’ हत्याकांड में एक बार फिर भावुक माहौल देखने को मिला. जब आरोपी मुस्कान रस्तोगी अपने प्रेमी साहिल और छह माह की बच्ची के साथ कोर्ट में पेश हुई. इस दौरान मृतक सौरभ राजपूत की मां का दर्द सबके सामने फूट पड़ा.

जानकारी के अनुसार, कोर्ट परिसर में उन्होंने रोते-बिलखते हुए अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार लगाई और आरोपियों को कड़ी सजा, यहां तक कि फांसी देने की मांग की.

मुस्कान का परिवार भी इस घटना में था शामिल

मीडिया से बात करते हुए सौरभ की मां ने कहा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है. उनका आरोप है कि मुस्कान के परिवार के लोग भी इस मामले में शामिल हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की. उन्होंने कहा कि अगर यही अपराध उनके परिवार का कोई सदस्य करता, तो पुलिस उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेती और लगातार परेशान करती. उन्होंने पुलिस पर भी सवाल उठाए और कहा कि उन्होंने पहले ही बताया था कि मुस्कान के परिवार वाले इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज किया गया.

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मुस्कान को मिलनी चाहिए फांसी की सजा- मृतक की मां

सौरभ की मां ने यह भी कहा कि मुस्कान के पिता ने खुद को बचाने के लिए उसे पुलिस के हवाले किया है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें केवल और केवल न्याय चाहिए और मुस्कान को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई और परिवार इस तरह बर्बाद न हो. बच्ची को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने भावुक होकर कहा कि वह उनकी बेटी नहीं है, बल्कि साहिल की बेटी है. उन्होंने कहा कि उनका घर पहले खुशहाल था, लेकिन इस घटना ने सब कुछ उजाड़ दिया. सौरभ के भाई ने कहा कि मुस्कान का परिवार भी इस घटना में शामिल है.

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