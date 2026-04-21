ज्ञानवापी पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के बयान पर बाबा बागेश्वर का पलटवार, 'समय-समय का खेल...'
Pandit Dhirendra Shastri On Gyanvapi: पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि पहले यह भी कहा गया था कि अयोध्या में पत्ता नहीं हिल सकता है, लेकिन आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है.
बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से ज्ञानवापी को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जल्द ही वह कलंक मिटेगा और भगवान शिव की नगरी में ज्ञानवापी के पास रुद्राभिषेक भी होगा.
मौलना रजवी के ज्ञानवापी पर भगवा झंडा नहीं फहराया जा सकता वाले बयान पर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि समय-समय का खेल है, समय-समय का योग, करोड़ों में बिकने लगते हैं दो कौड़ी के लोग. उन्होंने कहा कि पहले यह भी कहा गया था कि अयोध्या में पत्ता नहीं हिल सकता है, लेकिन आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और यह तय है कि एक दिन ज्ञानवापी पर भगवा लहराएगा.
दरअसल, बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों प्रयागराज के अरैल में राष्ट्र हनुमंत कथा करने के लिए पहुंचे हैं. प्रयाग उत्थान समिति की ओर से 23 अप्रैल तक अरैल में राष्ट्र हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है. 23 अप्रैल को आखिरी दिन पंडित धीरेंद्र की शास्त्री दिव्य दरबार भी लगाएंगे.
लेंसकार्ट विवाद पर भी दिया बयान
लेंसकार्ट विवाद पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि ऐसे लोगों को भारत में रहने की कतई इजाजत नहीं होनी चाहिए. पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने ऐसे लोगों को सुधरने की चेतावनी दी और कहा कि ऐसे लोग अगर नहीं सुधारते हैं तो देश का कानून उन्हें नहीं छोड़ेगा.
बाबा बागेश्वर ने कहा है कि अगर कंपनी में सिर्फ मुसलमान को नौकरी देने की बात आएगी तो हम हिंदुओं से भी अपील करेंगे कि अपनी कंपनी में सिर्फ हिंदुओं को नौकरी पर रखें.
ईरान-अमेरिका युद्ध पर क्या कहा?
वहीं ईरान अमेरिका और इजरायल युद्ध को लेकर बाबा बागेश्वर ने कहा अगर विश्व में कहीं पर भी युद्ध होगा तो उसका असर अन्य देशों पर भी पड़ेगा. उन्होंने ये भी कहा कि इसलिए भारत पर भी असर पड़ रहा है.
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