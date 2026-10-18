आजमगढ़: प्रेमिका के घर मिलने गए प्रेमी की संदिग्ध मौत, हिरासत में युवती

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के मेंहनगर थाना क्षेत्र में प्रेमिका से मिलने आए, उसके घर में प्रेमी युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस हत्या या आत्महत्या एवं अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है. हालांकि इस घटना को लेकर युवती तथा उसकी दादी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का पता चल सकेगा.

प्रेमिका के किसी और से संबंध होने पर की हत्या

आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र में धरमपुर गांव निवासी एक युवक दीपक का जिले के ही मेंहनगर थाना क्षेत्र में सिधारी गांव निवासिनी एक युवती तनु से इंस्टाग्राम के जरिए दो साल पूर्व से संपर्क व प्रेम-प्रसंग चल रहा था. बताया जा रहा की घर में युवती अपनी दादी के साथ रहती थी, जहां अक्सर दीपक अपने घर से 30 किलोमीटर दूर प्रेमिका से मिलने उसके घर आता-जाता था.

चर्चा यह है कि कुछ दिन पहले से दीपक की प्रेमिका का किसी और से मिलना जुलना शुरू हो गया . घटना के पूर्व दीपक शाम को प्रेमिका से मिलने के लिए गया और रात में खाना खाने के बाद वह सो गया. जहां प्रेमिका घर में युवक दीपक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना पर मेंहनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची.

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शव को कब्जे में लेकर की जा रही आवश्यक कानूनी कार्रवाई

फॉरेंसिक टीम तथा पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं पुलिस जांच व पड़ताल के क्रम में प्रेमिका तनु तथा उसकी दादी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में लगी है. इस घटना के बारे में सीओ लालगंज आस्था जायसवाल ने बताया कि मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.