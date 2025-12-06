'बहुजनों के अच्छे दिन अब तक क्यों नहीं आए', महापरिनिर्वाण दिवस पर मायावती ने पूछा सवाल

अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस पर BSP सुप्रीमो मायावती ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके साथ ही उन्होंने बड़ा सवाल उठाया कि बहुजनों के आत्मसम्मान से जुड़े ‘अच्छे दिन’ अब तक क्यों नहीं आए.

मायावती ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस व संविधान निर्माता बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर की जयंती और पुण्यतिथि पर यह सवाल उठता ही रहेगा कि संविधान के पवित्र मानवतावादी एवं कल्याणकारी उद्देश्यों पर आधारित देश के बहुजनों के आत्म-सम्मान व स्वाभिमान युक्त 'अच्छे दिन' कब आएंगे. मायावती ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में अम्बेडकर के मार्ग पर चलना समय की सबसे बड़ी जरूरत है.

मायावती ने कहा कि आज भी बहुजन समाज को वह सम्मान, समता और अधिकार नहीं मिल पाए जिनकी कल्पना बाबा साहेब ने संविधान निर्माण के दौरान की थी. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और अम्बेडकर जयंती जैसे पावन अवसरों पर यह सवाल बार-बार उभर कर सामने आता है कि सामाजिक न्याय आधारित असली ‘अच्छे दिन’ कब आएंगे. उन्होंने याद दिलाया कि यूपी में बसपा सरकारों के दौरान बहुजन समाज के उत्थान और आत्मसम्मान के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए थे.

SIR में सक्रिय भागीदारी करने की अपील

मायावती ने हाल में रुपये के भारी अवमूल्यन पर भी गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि यह मुद्दा केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ है. उन्होंने सरकार को सलाह दी कि आर्थिक सलाहकारों से आगे बढ़कर खुद हस्तक्षेप करें और गिरते रुपये को संभालने के लिए ठोस कदम उठाएं. इसके साथ ही उन्होंने बहुजनों से वोटर लिस्ट पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की, ताकि हर योग्य व्यक्ति लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग कर सके.

नोएडा दलित प्रेरणा स्थल पर उमड़ी भारी भीड़

देशभर में बीएसपी कार्यकर्ताओं, अनुयाइयों और आम लोगों ने भी अम्बेडकर को याद करते हुए गहरी श्रद्धा व्यक्त की. दूसरी ओर, लखनऊ स्थित अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल और नोएडा दलित प्रेरणा स्थल पर भारी भीड़ उमड़ी. मायावती ने आरोप लगाया कि जातिवादी पार्टियों की नीतियां बहुजन हितों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा हैं. उन्होंने कहा कि बहुजनों को सत्ता की ‘मास्टर चाबी’ हासिल करने से रोकने के लिए लगातार राजनीतिक हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है. नोएडा में आकाश आनन्द ने भी बाबा साहेब के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए.