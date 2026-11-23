उत्तर प्रदेश के इटावा के मौलाना जर्जिश अंसारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान दिया है. अपनी तकरीर के दौरान मौलाना ने सीएम योगी को लेकर विवादित बयान दिया है. मौलाना ने कहा कि ये लोग धर्म के ठेकेदार बनते हैं लेकिन, अंदर से गुंडे हैं और लाशों के सौदागर हैं. उन्होंने मुसलमानों की लिंचिंग को लेकर भी सवाल उठाए.

मौलाना जर्जिश अंसारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें उन्होंने सीएम योगी को लेकर कई आपत्तिजनक बातें कहीं. मौलाना ने ये तकरीर बिहार के पूर्णिया जिले में 20 नवंबर को दी थी. इस तकरीर के दौरान मौलाना ने फिलीस्तीन की बात करते हुए कहा कि अगर हम फिलीस्तीन पर कुछ भी बोलते हैं तो हुक्मरानों उसे अपराध मानते हैं. लेकिन, अब मुस्लिम दबकर नहीं रहेंगे.

सीएम योगी पर दिया विवादित बयान

मौलाना जर्जिश ने कहा- "फिलीस्तीन के बारे में बोलना भी हमारे हुकुमरानों की नजर में जुर्म होगा लेकिन रहे जुर्म..इतना दबकर थोड़े रहेंगे. तुम्हारे बंगाल में दो आदमी मरते हैं तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के पेट में दर्द होता है और हजारों लोगों की जो लिचिंग कर दी गई, पेड़ पर बांधकर मारा गया. हाथ-पैर बाँधकर, उनको लिंच करके मार दिया गया, उसके बारे में एक आवाज नहीं और ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं."

उन्होंने आगे सवाल उठाते हुए कहा कि "क्या इन्हें धर्म का ठेकेदार कहा जाएगा, ये लाशों के सौदागर हैं. धर्म का चोला पहना हुआ है. मेरे भाईयो अंदर से ये गुंडे हैं. वरना धर्म ये कब सिखाता है?" मौलाना जर्जिश अंसारी का ये विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं.

बता दें कि मौलाना जर्जिश अंसारी इटावा के इस्लामिक वक्ता है जो धार्मिक तकरीरों और अपने भड़काऊ बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. इससे पहले उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण को लेकर भी विवादित बयान दिया था. जिसमें उन्होंने दावा किया कि भगवान कृष्ण मुसलमान थे और पांच वक्त के नमाजी थी. उनके इस बयान पर हिन्दू संगठनों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी.

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