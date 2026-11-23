उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर यूपी में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं. एक तरफ जहां सपा-कांग्रेस की आज सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होने जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम की भी आज अहम बैठक होनी है. इस बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर मंथन किया जाएगा.

ख़बर के मुताबिक 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी की कोर टीम की बैठक आज शाम पांचे बजे होगी. इस बैठक में संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी बैठक में शामिल होंगे. सीएम योगी की मौजूदगी में पार्टी की आगे की चुनावी रणनीति पर मंथन होगा.

2027 के चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक

सियासी जानकारों के मुताबिक़ बीजेपी कोर टीम की बैठक में एसआईआर और एसएसआर के साथ वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, छूटे मतदाताओं तक पहुंचने और संगठन की सक्रियता पर भी मंथन किया जा सकता है. इसके अलावा सहयोगी दलों के साथ सीटों के समीकरण, जातीय समीकरण और क्षेत्रवार रणनीति पर भी चर्चा संभव है.

आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी प्रदेश सरकार के कामकाज, संगठन की तैयारियों और 2027 के रोडमैप को लेकर बातचीत करेगी और आगे की रणनीति तैयार करेगी. इस बैठक में एसआईआर और एसएसआर के बाद बदले वोटरों के समीकरण, संगठन की तैयारी और 2027 की चुनावी रणनीति समेत कई अहम मुद्दों को शामिल किया गया है.

यूपी चुनाव से पहले ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है. बीजेपी ने हर विधानसभा क्षेत्र में कटे हुए नामों को वोटर लिस्ट से जोड़ने के लिए खास टीमों को गठन किया है. इसकी जिम्मेदारी स्थानीय पार्षदों और लोकल नेताओं को दी गई है. वहीं पार्टी की ओर से डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू किया गया है. जिसमें लोगों को फॉर्म भरवाने और दस्तावेज जमा कराने में मदद की जा रही है.

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