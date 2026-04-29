विपुल यादव हत्याकांड में मऊ पुलिस का बड़ा खुलासा, प्रेम-प्रसंग में कत्ल, दो गिरफ्तार

मऊ जिले के हलधरपुर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है. पुलिस की शुरुआती जांच में इस हत्याकांड के पीछे प्रेम-प्रसंग की बात सामने आई है. पूछताछ में आरोपी ने पेचकच से हत्या की बात कबूल की है.

दरअसल, जनपद मऊ के थाना हलधरपुर क्षेत्र में 26 अप्रैल की रात हुई विपुल यादव हत्याकांड में पुलिस की जांच में नया मोड़ सामने आया है. पुलिस जांच में इस जघन्य वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग की कहानी सामने आई. पुलिस के अनुसार मृतक विपुल यादव का अपने ही गांव की एक युवती से प्रेम संबंध था.

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प्रेमिका के परिजनों ने की थी युवक की पिटाई

पुलिस ने बताया कि घटना की रात विपुल युवती से मिलने उसके घर पहुंचा था, तभी युवती के चचेरे भाई पंकज यादव ने दोनों को साथ देख लिया. इसके बाद पंकज ने अपने साथी संजय के साथ मिलकर विपुल को पकड़ लिया और कमरे में बंद कर बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी.

प्रेमिका के चाचा ने युवक पर पेचकस से किया प्यार

पुलिस के अनुसार, युवती के भाई पंकज ने अपने चाचा रामानंद यादव को फोन कर मौके पर बुला लिया. रामानंद यादव, जो कि सीआईएसएफ से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में दिल्ली मेट्रो में कार्यरत बताए जा रहे हैं. पुलिस ने बताया कि रामानंद छुट्टी पर गांव आए थे. मारपीट के दौरान रामानंद यादव ने पेचकस से ताबड़तोड़ वार कर विपुल को लहूलुहान कर दिया. अत्यधिक खून बहने के कारण अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

पुलिस पूछताछ में आरोपी रामानंद ने कबूली हत्या की बात

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि अब तक सात लोगों को चिन्हित किया गया है. दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि पांच अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है. पूछताछ के दौरान आरोपी रामानंद यादव ने मीडिया के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए स्वीकार किया कि पेचकस से वार उसी ने किया था.

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