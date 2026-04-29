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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडविपुल यादव हत्याकांड में मऊ पुलिस का बड़ा खुलासा, प्रेम-प्रसंग में कत्ल, दो गिरफ्तार

विपुल यादव हत्याकांड में मऊ पुलिस का बड़ा खुलासा, प्रेम-प्रसंग में कत्ल, दो गिरफ्तार

Mau News In Hindi: मऊ पुलिस ने विपुल यादव हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस की टीमें कर रही हैं. हत्याकांड में प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है.

By : राहुल सिंह, मऊ | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 29 Apr 2026 10:39 AM (IST)
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मऊ जिले के हलधरपुर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है. पुलिस की शुरुआती जांच में इस हत्याकांड के पीछे प्रेम-प्रसंग की बात सामने आई है. पूछताछ में आरोपी ने पेचकच से हत्या की बात कबूल की है.

दरअसल, जनपद मऊ के थाना हलधरपुर क्षेत्र में 26 अप्रैल की रात हुई विपुल यादव हत्याकांड में पुलिस की जांच में नया मोड़ सामने आया है. पुलिस जांच में इस जघन्य वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग की कहानी सामने आई. पुलिस के अनुसार मृतक विपुल यादव का अपने ही गांव की एक युवती से प्रेम संबंध था.

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प्रेमिका के परिजनों ने की थी युवक की पिटाई

पुलिस ने बताया कि घटना की रात विपुल युवती से मिलने उसके घर पहुंचा था, तभी युवती के चचेरे भाई पंकज यादव ने दोनों को साथ देख लिया. इसके बाद पंकज ने अपने साथी संजय के साथ मिलकर विपुल को पकड़ लिया और कमरे में बंद कर बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी.

प्रेमिका के चाचा ने युवक पर पेचकस से किया प्यार

पुलिस के अनुसार, युवती के भाई पंकज ने अपने चाचा रामानंद यादव को फोन कर मौके पर बुला लिया. रामानंद यादव, जो कि सीआईएसएफ से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में दिल्ली मेट्रो में कार्यरत बताए जा रहे हैं. पुलिस ने बताया कि रामानंद छुट्टी पर गांव आए थे. मारपीट के दौरान रामानंद यादव ने पेचकस से ताबड़तोड़ वार कर विपुल को लहूलुहान कर दिया. अत्यधिक खून बहने के कारण अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

पुलिस पूछताछ में आरोपी रामानंद ने कबूली हत्या की बात

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि अब तक सात लोगों को चिन्हित किया गया है. दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि पांच अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है. पूछताछ के दौरान आरोपी रामानंद यादव ने मीडिया के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए स्वीकार किया कि पेचकस से वार उसी ने किया था.

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About the author राहुल सिंह, मऊ

लगभग 27 वर्षों के अनुभव के साथ राहुल सिंह जनपद के स्वतंत्र एवं मान्यता प्राप्त पत्रकार के रूप में एक मजबूत पहचान रखते हैं. अपने करियर की शुरुआत उन्होंने प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान से की, जहां से उन्हें पत्रकारिता के व्यावहारिक पहलुओं की गहरी समझ मिली. राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2004 से स्टार न्यूज़ (वर्तमान में एबीपी न्यूज़) के साथ जुड़कर अपनी पहचान को और व्यापक बनाया. साथ ही एबीपी गंगा एवं एबीपी नेटवर्क के लिए भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया. स्वास्थ्य क्षेत्र में जनहित के कार्यों से जुड़े रहते हुए उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से कार्य करने वाली संस्था के साथ लगभग दो वर्षों तक जिला समन्वयक के रूप में योगदान दिया, जहां उन्होंने सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई.उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग न केवल सटीक होती है, बल्कि समाज के हर वर्ग की आवाज को प्रभावी ढंग से सामने लाने का कार्य करती है.
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Published at : 29 Apr 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
Mau News UP NEWS UP Police
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