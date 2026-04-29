उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पुलिस ने एक ऐसे शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है, जो खुद को आईएएस (IAS) और एडीएम (ADM) स्तर का अधिकारी बताकर बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का झांसा देता था. बारादरी थाना पुलिस ने इस मामले में ममेरी-मौसेरी बहनों के गिरोह को रुहेलखंड डेंटल कॉलेज के पास से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने इनके बैंक खातों में जमा करीब 55 लाख रुपये भी सीज कर दिए हैं.

पुलिस जांच में सामने आया है कि इस पूरे गिरोह की मास्टरमाइंड अपनी गाड़ी पर 'एडीएम' (ADM) की नेमप्लेट और नीली बत्ती लगाकर घूमती थी. इसका मकसद लोगों पर अपना दबदबा और प्रभाव कायम करना था. ये महिलाएं लोगों को विश्वास दिलाती थीं कि उनकी पहुंच शासन में उच्च स्तर तक है और वे पैसे लेकर किसी को भी सरकारी नौकरी दिला सकती हैं. इसी झांसे में आकर कई बेरोजगार युवक इनके संपर्क में आए और लाखों रुपये की ठगी का शिकार बन गए. इस ठगी के खेल में आरोपियों के पिता की भूमिका भी सामने आई है, जो पीड़ितों से मुलाकात के वक्त वहां मौजूद रहते थे.

फर्जी नियुक्ति पत्र देकर ऐसे खुला राज

गिरोह की महिलाएं बेहद शातिर तरीके से ठगी को अंजाम देती थीं. पैसे लेने के बाद वे 'राजस्व परिषद लखनऊ' के नाम से फर्जी नियुक्ति पत्र (Joining Letter) तैयार करती थीं. पीड़ितों को विश्वास में लेने के लिए ये पत्र ईमेल, व्हाट्सएप और डाक के माध्यम से भेजे जाते थे. इस ठगी का भंडाफोड़ तब हुआ, जब कुछ पीड़ित युवक जॉइनिंग लेटर लेकर लखनऊ स्थित कार्यालय पहुंचे. वहां के असली अधिकारियों ने जब उन्हें बताया कि ये सभी नियुक्ति पत्र फर्जी हैं, तब उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. जब पीड़ितों ने अपने पैसे वापस मांगे, तो इन महिला ठगों ने उन्हें धमकाकर भगा दिया.

लाखों रुपये की हुई वसूली

जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने पीड़ितों को अपने घर बुलाकर भरोसा दिलाया और नकद व बैंक ट्रांजेक्शन के जरिए मोटी रकम वसूली.

मुशाहिद अली: 5.21 लाख रुपये (नकद)

संतोष कुमार: 2 लाख रुपये (नकद)

प्रीति लॉयल: 2 लाख रुपये (बैंक खाते में)

आदिल खान: 1.80 लाख रुपये (नकद)

खुद IAS न बन सकी, तो बन गई ठग

पुलिस की पूछताछ में मुख्य आरोपी डॉ. विप्रा शर्मा ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उसने बताया कि उसने खुद आईएएस (IAS) बनने के लिए कई बार प्रयास किए थे, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली. उसने यह भी दावा किया कि वह आगरा से पीएचडी (PhD) कर चुकी है और रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से डबल एमए (Double MA) है. अपनी इसी उच्च शिक्षा और ज्ञान का इस्तेमाल वह लोगों को प्रभावित करने और अपने जाल में फंसाने के लिए करती थी.

पुलिस की कार्रवाई और आगे की जांच

क्षेत्राधिकारी (CO) पंकज श्रीवास्तव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बारादरी थाने में मिली शिकायत के आधार पर पहले दो नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. जांच आगे बढ़ने पर मुख्य आरोपी डॉ. विप्रा शर्मा, शिखा पाठक और दीक्षा पाठक को गिरफ्तार कर लिया गया है. तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है.

फिलहाल, बारादरी पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस शातिर गिरोह ने अब तक और कितने बेरोजगार युवाओं को अपना शिकार बनाया है.

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