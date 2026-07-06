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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडFatehpur News: पति को चारपाई से बांधकर बेरहमी से पीटा, करंट लगाने का भी आरोप, हालत नाजुक

Fatehpur News: पति को चारपाई से बांधकर बेरहमी से पीटा, करंट लगाने का भी आरोप, हालत नाजुक

Fatehpur News In Hindi: पति संजीव तिवारी काम से वापस घर लौटे, जैसे ही घर के अंदर घुसे वैसे पत्नी रन्नो देवी ने डंडे से सिर पर हमला कर दिया और फिर पति संजीव तिवारी को चारपाई में बांध दिया.

Written By : संदीप केशरवानी, फतेहपुर |  Updated at : 06 Jul 2026 11:13 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में मलवां थाना क्षेत्र में पत्नी द्वारा पति को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की सनसनीखेज वारदात के बाद अब औंग थाना क्षेत्र से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पत्नी पर अपने ही पति की हत्या की कोशिश करने का आरोप लगा है.

परिजनों के मुताबिक पति संजीव तिवारी हलवाई का काम करते हैं,जब वह काम से वापस घर लौटे जैसे ही घर के अंदर घुसे वैसे पत्नी रन्नो देवी ने डंडे से सिर पर हमला कर दिया और फिर पति संजीव तिवारी को चारपाई में बांध दिया और फिर उसके सिर पर डंडों से ताबड़तोड़ हमला किया. इतना ही नहीं, आरोप है कि उसके शरीर में बिजली का करंट भी लगाया गया. शोर-शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने जब कमरे का दरवाजा खोला तो संजीव तिवारी चारपाई पर बंधे हुए तड़पते मिले और उनके शरीर पर बिजली का तार लिपटा हुआ था.

                                                                                                                                                                    परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती 

परिजनों ने तत्काल बिजली का तार हटाकर उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. फिलहाल घायल पति जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आरोपों की सत्यता के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है.

यह भी पढ़ें: राम मंदिर केस: 70 संदिग्ध घटनाएं, नोट जेब में रखते दिखे कर्मचारी, SIT रिपोर्ट में खुलासा

लगातार मामलों से बढ़ी चिंता 

गौरतलब है कि इससे पहले 26 जून को मलवां थाना क्षेत्र के असवार तारापुर गांव में पत्नी ने कथित तौर पर पति पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी, जिसमें पति की मौत हो गई थी. उस मामले में पुलिस ने 2 जुलाई को आरोपी पत्नी प्रीति देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अब औंग थाना क्षेत्र के परसदेपुर गांव में सामने आई इस दूसरी घटना ने जिले में सनसनी फैला दी है और लगातार सामने आ रही ऐसी वारदातों ने लोगों को भी चिंता में डाल दिया है.

यह भी पढ़ें: Aligarh News: 20 साल बाद जेल से छूटा पति, पत्नी को ससुराल ले जाने के बहाने खेत में मारी गोली, फरार

Published at : 06 Jul 2026 11:11 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Fatehpur News CRIME NEWS
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