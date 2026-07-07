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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा में खौफनाक कांड, किराया को लेकर तीन नाबालिगों ने ई-रिक्शा चालक को मार डाला

महोबा में खौफनाक कांड, किराया को लेकर तीन नाबालिगों ने ई-रिक्शा चालक को मार डाला

Mahoba News In Hindi: ई-रिक्शा चालक ओमप्रकाश की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. तीन नाबालिगों ने किराए के विवाद में हत्या की थी. लेकिन परिजन संतुष्ट नहीं हैं, बोले- हत्या में कोई और भी शामिल है.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 07 Jul 2026 07:04 AM (IST)
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महोबा जनपद में 21 जून को शाहपहाड़ी गांव के पास ई-रिक्शा चालक ओमप्रकाश की निर्मम हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है. हैरानी की बात यह है कि महज किराए के मामूली विवाद में तीन नाबालिग दोस्तों ने इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन मृतक के परिजन इस खुलासे से संतुष्ट नहीं हैं.

शहर कोतवाली क्षेत्र में घटना के बाद एसपी शशांक सिंह के निर्देशन में दो टीमों का गठन किया गया था. महोबा कोतवाली पुलिस और स्वॉट सर्विलांस टीम ने जांच में पता लगाया कि फतेहपुर बजरिया निवासी 54 वर्षीय ओमप्रकाश की हत्या 14 से 16 वर्ष के तीन नाबालिगों ने की. पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि ई-रिक्शा किराए को लेकर विवाद हुआ, जो मारपीट में बदल गया.

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नाबालिगों ने पत्थर-जूतों से किया हमला

तीनों ने मिलकर ओमप्रकाश के साथ बेरहमी से मारपीट की. पत्थर और जूतों से हमला करने पर चालक को गंभीर चोटें आईं. नाक-मुंह से खून बहने के बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई. आरोपी मोबाइल, वोटर आईडी और पैन कार्ड लेकर फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया है.

परिजनों में खुलासे पर संदेह

मृतक के भाई की पत्नी ललिता सिंह और बेटे प्रेम सिंह पुलिस की थ्योरी पर यकीन नहीं कर रहे. उनका कहना है कि हष्ट-पुष्ट ओमप्रकाश को तीन नाबालिग अकेले नहीं मार सकते. उन्हें शक है कि इस मामले में कोई और भी शामिल है. परिवार ने पुलिस से गहन जांच की मांग की है और सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है.

किशोर न्याय बोर्ड में पेश करने की तैयारी

प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार पांडेय और सर्विलांस प्रभारी विवेक यादव की टीम ने इस मामले में मुख्य भूमिका निभाई. पुलिस ने तीनों नाबालिगों को संरक्षण में लेकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. एसपी शशांक सिंह ने कहा कि मामले की पूरी जांच की गई है और सबूतों के आधार पर खुलासा हुआ है.

यह घटना नाबालिग अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है. महोबा पुलिस का दावा है कि तकनीकी और फील्ड वर्क से गुत्थी सुलझी, जबकि परिवार न्याय की मांग पर अड़ा हुआ है. स्थानीय स्तर पर इस घटना ने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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Published at : 07 Jul 2026 07:04 AM (IST)
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